Thomas Kulidakis

Opozice nemá dost hlasů na odstavení stávající vlády od moci. Premiér Babiš se může spolehnout na sociální demokraty i komunisty. Čeká nás tedy už tradiční defilé politiků, opakujících stejné argumenty.

Dozvíme se o problémech Andreje Babiše, který by skutečně nejlépe udělal, kdyby do vyšetření všech kauz jmenoval do čela vlády jiného člověka dle svého výběru. Dozvíme se také o morálním pohoršení opozice. Jenže nejen, že vše už bylo řečeno dříve, ale dokonce to i řekli všichni.

Novum je tvrzení, že hlasování o důvěře vládě je důležité nejen symbolicky, ale také fakticky. Protože se prý Poslanecká sněmovna nemůže věnovat práci na jiných věcech kvůli kauzám premiéra. Dnešní hlasování o důvěře ale spadá do stejného ranku. Výsledek je předem jasný, takže místo toho by se mohlo hlasovat o suchu, sociálním systému, školství, dopravě, exekucích nebo čemkoliv jiném.

Vládní skvadra tak dostane příležitost zopakovat, kolik přidala které skupině obyvatel, jak šlape ekonomika, jak je lépe. S největší pravděpodobností slíbí, že bude ještě lépe. Největší otázka je, jestli se Babiš narodil pod šťastnou hvězdou nebo je to osud, který mu nadělil tak málo schopnou opozici.

Její nejúspěšnější strany mají oproti Babišově týmu skoro poloviční volební preference. Tráví podstatnou část svého času bojem o pozice mezi sebou navzájem. Je také otázka, kolik voleb ještě musí proběhnout, aby bylo jasné, že jen s antibabišem nikdo neuspěje.

Když se na celou věc podíváme opravdu vážně, je zřejmé, že by se České republice hodila změna systému. Po vzoru Německa, Polska či Španělska by bylo vhodné zavést institut konstruktivního vyslovení nedůvěry vládě. To znamená, že by se mohlo hlasovat jen v případě, že opoziční strany mají plán dalších kroků a nástupce či nástupkyni stávajícího vedení vlády.

Naše politická scéna by byla stabilnější. Zákonodárci by měli víc času na práci a hlasování o důležitých zákonech. Pomohlo by to vládě, která by mohla efektivněji spravovat zemi. Pomohlo by to opozici, která by byla motivovaná ke spolupráci. My občané bychom byli ušetření zbytečných, stále dokola opakovaných argumentů a hlasování s předem jasným výsledkem.