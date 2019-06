Alexander Tomský

Dogma nedogma, Cameronově nástupnici Therese Mayové kontrolu hranic a možnost vybírat si pracovníky podle svého unionisté kupodivu povolili, obchodní vztahy s Británií ale svázali všemi existujícími i neexistujícími čili budoucími obchodními pravidly a tarify, z nichž by se Británie nesměla nikdy vyvázat a v dohodě se navíc objevila podivná podmínka o volné hranici v rozděleném Irsku, jež měla vázat ony politickoekonomické směrnice na EU (ergo Dublin).

Chudák premiérka se třikrát marně pokusila dohodu v parlamentu prosadit, až jí ty reparáty politicky zlomily vaz. Stejný problém ovšem čeká nového premiéra, kterým bude nepochybně Boris Johnson, bývalý dvojnásobný starosta Londýna, jenž tento týden už v prvním volebním klání na vůdce konzervativců získal 114 hlasů, a i kdyby jej už v dalších dvou kolech nikdo nevolil, jeho protivník může získat nanejvýše 199 zbývajících poslanců a o tom, kdo z těch dvou pak bude lídrem a premiérem, rozhodnou řadoví členové euroskeptické strany. A ti masivně podpoří oblíbeného Johnsona. Ten jim také slíbil, že je odklad vystoupení z Unie 31. října poslední, a pokud se nic lepšího v té krátké době vyjednat nepodaří, vypadne Británie z EU bez dohody.

Lehko se řekne, chcete-li potěšit a získat straníky, ale národ je trpce rozdělen a aritmetika Dolní sněmovny se nezměnila, z 650 poslanců hlasovali pro brexit právě jen ti, co mu nyní dali hlas. Parlament už jednou, byť nezávazně, rozhodl, že Británii z EU bez smlouvy nepustí. A z Bruselu se už ozývají hlasy (Barnier et al.), že o žádné nové dohodě se vyjednávat nebude, dobře totiž vědí, jak to v ostrovním království vypadá.

A tak všichni předpokládají, že Johnson po neúspěšném jednání, ze kterého obviní neústupné eurokraty, vyhlásí volby, zažehná nebezpečí Faragovy strany Brexit (ta získala v eurovolbách 30 procent) a odvrátí nebezpečí vlády staronového marxisty Jeremyho Corbyna.

Kéž by byly dějiny a politika tak jednoduché! Většinový volební systém je postaven na dvou stranách. Johnson by se musel s Faragem rozdělit o volební obvody, aby si nekonkurovali (a tajně mu slíbit účast na vládě), nikdo ale neví, zda je strana Brexit vůbec schopná někde labouristy porazit, právě se jí to nezdařilo v doplňovacích volbách v Peterborough. Přetahuje převážně konzervativní voliče a ve všeobecných volbách na rozdíl od bezvýznamných eurovoleb ji moc voličů nepodpoří. A už stoupá hvězda strany levicových liberálů, která je na rozdíl od labouristů jednoznačně pro setrvání v EU.

Se čtyřmi stranami si většinový systém neporadí, jedni berou druhým a s malým počtem může vyhrát kdokoli, i když lidé volí takticky.

Brexit národ tvrdě rozdělil. Mayová nechtěla voliče zradit, a proto prosadila kontrolu hranic a neusilovala o model Norska, jež není v celní unii, kontroluje rybolov, řídí se jurisdikcí Evropského hospodářského prostoru a má značnou obchodní svobodu. Brexit způsobila nejen nadvláda Bruselu, ale také masová imigrace. Do přelidněné Anglie proudí z bývalých kolonií neméně tolik lidí jako z Evropy, ale politici se báli nařčení z rasismu a dveře nezabouchli.

Takovou mocí vládne politická korektnost. Co udělá liberál Johnson, nevíme, ale ohledy na lid mít nebude.