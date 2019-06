Alexandr Mitrofanov

V době, kdy Poslaneckou sněmovnu ovládli populisté, xenofobové a třasořitky, je Senát místem, kde je stále slyšet opačný hlas. Není to však slonovinová věž, ti jiní tam promlouvají též.

Čerstvé zprávy: Návrh žaloby na prezidenta Miloše Zemana za hrubé porušování Ústavy už podepsalo 30 senátorů. Komora se tak může návrhem zabývat. Ke schválení žaloby je potřeba souhlas minimálně tří pětin přítomných senátorů zde.

Také senátoři rozhodli o ustavení komise, která se bude zabývat auditními zprávami Evropské komise, které vznikly kvůli podezření na střet zájmů premiéra Andreje Babiše v souvislosti s dotacemi pro Agrofert. „Není to vyšetřovací komise, tuto kompetenci Senát nemá. Základním úkolem je vypracovat závěrečnou zprávu k těm dvěma auditům,“ uvedl předseda komise Zdeněk Nytra (ODS).

Zajímavá byla senátní debata k Babišovu střetu zájmů zde. Točila se kolem toho, zda je konstatování, že tento konflikt existuje, součástí reality, kterou nemůže horní komora přehlédnout, anebo jde o bonzáctví a sebemrskačství, které poškozuje (nikoli střet samotný, ale že se o něm mluví) celou republiku.

Pro první postoj se vyslovilo více senátorů. Mikuláš Bek řekl, že si nemyslí, že je to špatně, protože „základní rolí parlamentu je kontrolovat vládu a poskytovat jí zpětnou vazbu, v tom nespatřuji žádné sebemrskačství, nýbrž naplnění základní funkce parlamentu“.

Miloš Vystrčil se rozčilil, že předmětnou zprávu měl přednášet senátorům sám Babiš, místo toho „na svém Facebooku vzkazuje občanům a tím pádem i senátorům, že je na Baťově kanálu, že tam je krásně“. Vystrčil pak vyjádřil své vroucné přání: „Takže asi nejlepší by bylo, kdyby tam úplně už pak zůstal.“

V menšině, zato úporné, zůstal Jiří Čunek: „Faktem je, že oslabení vlády tím, že premiér je takto oslaben, je naprosto zřejmé. Nicméně to sebemrskačství, kdy vidím u některých našich kolegů politiků neuvěřitelnou radost z toho, aby Česká republika byla z Evropské unie maximálně penalizována kvůli této věci, ve chvíli, kdy tato záležitost není ještě vůbec vyřešena, a to normálním řádným způsobem.“ Je to citát ze stenografického záznamu, nehledejte tam správnou stavbu věty. Buďme rádi, že tam nejsou motýle.

Zato můžeme zhlédnout rozhovor předsedy Senátu Jaroslava Kubery, z něhož se mimo jiné dozvíme, že do společnosti se vrací totalita, jelikož mladí lidé terorizují své rodiče, protože ti nejsou vegani zde.

Na mnohé veřejné činitele pohlížíme jakoby dalekohledem, protože nejsou tolik na ráně. Senátní lupa ale zvětšuje dobře. Když někdo mermomocí chce, aby byly vidět všechny mozkové závity, nelze mu v tom bránit.