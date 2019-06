Alexandr Mitrofanov

Oblíbenost ANO sice podle květnového volebního modelu agentury Kantar pro ČT klesla proti dubnovému měření o dva a půl a ve srovnání s únorem o 4,5 procentního bodu, stejně ale vede před druhými Piráty o deset procentních bodů.

Andrej Babiš všude opakuje, že nerezignuje. Demonstrace proti sobě nebere v úvahu, tvrdí, že lidé poslouchají lži a pak jdou protestovat. V žádném případě nevypadá jeho chování tak, že by něco chtěl měnit, natož naslouchat demonstrujícím. Třeba se ho ale chystá opustit koaliční partner ČSSD?

V tomto smyslu je směrodatný (nebo směroplatný, to jak se komu líbí) rozhovor místopředsedy soc. dem. Michala Šmardy, kde říká, že ČSSD je možná v nejhorší situaci ve své historii. Má řadu receptů, jak z toho ven.

Například: „Musíme přestat myslet na to, jak být úspěšní a populární a jak získávat body.“ Nebo: „Musíme přicházet s našimi tématy i při vědomí, že prohrajeme, že nejsme schopni je prosadit.“ Je to postoj stranického sebeobětování: „To, že nějaké téma odedře Jana Maláčová či Honza Hamáček a poté to odprezentuje Andrej Babiš, je často jediná možnost, jak tu věc prosadit. Musíme si vybrat. Buď budeme trvat na tom, že nenecháme Andreje Babiše v červené čepici prezentovat naše úspěchy, nebo to skousneme a ty návrhy projdou.“ zde.

Člověka napadá, že až se budou tyto dobré návrhy u voličů úročit, vy u toho, maminko, už nebudete. Ale to je volba ČSSD. Důležité je, že Babiše drží dál u moci, protože se bojí, že by jinak vládl s SPD a KSČM. Co na to říct než: „Jen je nechte, ať se bojí.“ Odsud Babišovi nic nehrozí.

Zdola se ale ozývají jiné hlasy. Otevřený dopis emeritní starostky Otrokovic Radoslavy Matuszkové je vyjádřením těchto nálad zde. Nikoli lži, ale právě tyto myšlenky a pocity přiměly tisíce lidí, aby šli do ulic, aby řekli Babišovi Ne.

Jenže ani toto není pro premiéra největší nebezpečí. Do fatální léčky se vehnal sám, dobrovolně a opakovaně. Říká se, že politik může dál vládnout, i když není oblíbený, i když vyvolává strach a opovržení nebo je dokonce nenáviděný. Nesmí se ale dostat do jedné jediné situace, z níž pak vede cesta po šikmé ploše ztráty vlivu. Nesmí se stát šaškem pro příliš velké množství lidí.

Andrej Babiš je ale v této disciplíně skvělý. Ani Miloš Jakeš to tak neuměl. Babiš už není Babiš, ale motýle Manuel, který byl v Lysé nad Labem na výstavě zde.