Alexandr Mitrofanov

V kapitalistické společnosti je logické, že velkou váhu v ní mají kapitalisté. Jedeme dál. Jak se říkalo v Černém Petrovi: „Sleduj mě!“ Tam, kde jsou kapitalisté, jsou i lidé, kteří velký majetek nemají. Zároveň existují politické strany. Jedny hájí zájmy kapitalistů, druhé zas lidi se skrovným majetkem a sociálním postavením.

Až doposud to nemá chybu. Nemělo by ji to ani dál, kdyby zájmy kapitalistů hájili lidé s příslušným majetkovým a společenským postavením a zájmy méně majetných a ne tolik vlivných by si vzali na starost politici, kteří sami žijí v příkladné střídmosti majetkové i sociální.

To ale nechť dodržují někde v cizině. U nás je největší podnikatel zároveň premiérem. A říká, že je pro všechny. S přimhouřením jednoho oka by se dalo říct, že pro kapitalisty taky. OK. A pak je tady ministr zemědělství, jinak významný podnikatel v zemědělství. Je taky pro všechny? Ne, jen pro ty méně majetné. Protože nedávno vstoupil do ČSSD. Ale většina voličů sociálních demokratů, v běžné řeči socanů, už stejně prchla k tomu většímu kapitalistovi.

Místopředseda soc. dem. Ondřej Veselý před pár dny důkladně vysvětlil, proč jeho strana stále podporuje velkokapitalistu. Dlouhý rozhovor a následnou twitterovou debatu najdete zde.

K vysvětlovací kampani přispěl také předseda ČSSD Jan Hamáček v rozhovoru pro Deník N. Řekl o Andreji Babišovi: „Kdybych v něj neměl v důvěru jako v partnera, tak to nemá smysl. Musím říct, že na čem jsme se zatím dohodli, platilo. Žádnou dohodu neporušil.“ Jedním dechem si pak postěžoval, že Babiš krade ČSSD témata a pak voličům sugeruje, že to zařídil on, nikoli soc. dem.

A že v momentě, kdy ANO přebírá socanům témata jako rodičovský příspěvek a dvojí kvalitu potravin, to pro ně komfortní není. Ale že to nevadí: „Primárně se počítá program a jeho výsledek. Pokud cenou za to je, že premiér má pocit, že to zařídil sám, jsme ochotni to platit.“

Na dotazy, zda o tom s Babišem bude mluvit a jak ta rozprava může proběhnout, předseda soc. dem. odpověděl: „Asi půjdeme s panem premiérem na pivo.“ Mohlo by to následně vypadat jako zde.

Shrnuto: část voličů ČSSD utekla ke kapitalistovi, protože hodně slibuje a taky zvýšil důchody a zlevnil jízdné. Jiní bývalí voliči se socany sekli z důvodů, které jsou popsány v otevřeném dopise jednoho z nich zde. ČSSD se svým zbytkem věrných nicméně dál podporuje kapitalisty, kteří z ní politicky tyjí. Zvuky rekviem se blíží.