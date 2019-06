Thomas Kulidakis

Průměrná mzda stoupla a přesáhla hezkých 32 tisíc korun. Dokonce i medián mezd se zvýšil. To znamená, že přesně polovina lidí bere přes 27 tisíc v tvrdé české měně. Minimální mzda také vzrostla. Důchodci dostali přidáno, lidé pobírající rodičovský přídavek přidáno dostanou. A to všichni, nejen ti s dětmi narozenými po novém roce.

Takže lépe už je. Ovšem podle předpovědí mezinárodních organizací, v čele s OECD o moc lépe už nebude. Česká ekonomika má zpomalit, stejně jako ta celosvětová. Neblaze na ni dopadají také obchodní války rozpoutané Spojenými státy a nedostatek pracovní síly na domácím trhu práce. Povinné výdaje státu, které Babišova vláda s velkým přispěním ČSSD zavedla, ovšem zůstanou. Budou se muset platit.

Pro Babiše, Hamáčka a celý vládní ansámbl by bylo výhodné, kdyby starost o budoucí výdaje převzali jiní. Ostatně, velkou část zisku generovaného českými lety růstu HDP už stejně rozdali. Za to si zaslouží dík, protože i občané by měli něco mít z prosperity. Pokud tedy Andrej Babiš odejde teď, odejde středem s aureolou úspěšných let. Navíc se zbaví toho, co neustále označuje za kampaň proti své osobě i rodině.

Stávající premiér by se na všechno mohl vykašlat a žít život správného miliardáře. Jachta, moře, ostrovy, pláže, hromadění bohatství. Nemusel by poslouchat, že se drží funkce, protože chce ovlivňovat trestní řízení vůči své osobě i svým bližním. Ono stejně toho asi moc zatím ovlivnit nedokázal, protože mu tepláky hrozí pořád. Takže marná snaha, akorát nervy. S lidmi v ulicích a neustálým povykem opozice se stejně špatně vládne.

Jestliže premiér hodí ručník do ringu a odkráčí středem, mohou být předčasné volby nebo k moci přijde náhradník. Strana, která vyhrála volby má totiž právo vládnout, v čele kabinetu ovšem nemusí být její předseda. Babišem zvolený člověk se tak může opřít o výsledek voleb posledních. Případné předčasné volby znovu rozdají karty a donutí opozici přijít i s jiným programem než „Antibabiš“.

Pro nás občany by to bylo ale nejlepší proto, že momentální kauza s unijními dotacemi škodí celé zemi. Celosvětová média o ní píší, protože už samotné podezření z neoprávněného nakládání se společnými penězi celé unie přesahuje určité meze. Představme si daňového poplatníka v zemi, která je čistým plátcem do unijního rozpočtu. Teď poslouchá, jak ve „východní Evropě miliardář tyje z jeho daní“.

Andrej Babiš by v zájmu státu měl odstoupit, předat žezlo dál a my bychom mu s díky měli z celého srdce přát život spokojeného miliardáře. Pokud je Babiš nevinný, vždy se bude moci vrátit. Pak se bude zdát jako oběť cizí vůle a může vyhrát ve volbách ještě víc než doposud.

Když Andrej Babiš odejde, všem vezme vítr z plachet. A bude za frajera, protože řekne „má nevina se dokáže a v dobrém na mě budete vzpomínat“. Odchod neznamená nepřímé přiznání viny, ale odvahu.