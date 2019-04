Alexandr Mitrofanov

Sněmovna schválila zdanění církevních restitucí, které si KSČM dala jako podmínku pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Pro zdanění hlasovalo 114 poslanců ANO, ČSSD, KSČM a SPD. Sociální demokracie pak zajásala zde.

V Boršicích fyzicky napadli dva muži poslance Dominika Feriho (TOP 09). Myslím si, že dvě události, které jsem zmínil, spolu souvisí, a pokusím se vysvětlit, proč si to myslím.

Byl jsem proti církevním restitucím. Nikoli proto, že se křivdy nemají napravovat. Byl jsem přesvědčen, že komunistickou zvůli vůči církvím pokládá část společnosti za správnou a že pokud dojde k její nápravě, uvolní se nejhorší pudy, které budou mít dlouhodobé následky pro ovzduší v zemi. To se nakonec stalo a složení poslanců, kteří tyto restituce zdanili, odpovídá složení většiny voličů.

Pro tuto většinu stojí psaná pravidla, natož zákony, až za činy, které mají naplnit jejich vlastní pocit, jak by to mělo vypadat, kdyby to dělali oni. Jestliže nově přijatý zákon zruší Ústavní soud, můžeme se vsadit, že nespokojenost těchto členů společnosti nebude založena na nepatřičném výkladu práva, který ústavní soudci podají, ale na temném pocitu, že „opět se slušnými lidmi vytřeli podlahu“.

Stejná tma vězí za napadením poslance Feriho zde. Z chování policie a státního zástupce vyvstává obraz dobrosrdečné země, kde se o svátcích holt popíjí a chlapi si dají tu a tam do držky, aby se potom zase usmířili. Tak to asi žijí v nějaké jiné zemi než tato zde.

Nelze přehlédnout, že v obou případech, zdanění církevních restitucí a napadení poslance Feriho, je názor těch, kteří to schválili a schvalují, pevně ukotven nikoli v pravidlech, která si lidstvo vypracovalo během civilizačního vývoje a zakotvilo v právu, ale v prastarých zásadách jeskynního života. Cizák je holt cizák, jestli flanďák nebo negr, na tom tolik nesejde. A kdo cizáka sejme, je pašák.

Kdyby šlo pouze o voliče známých politických firem, bylo by to nepřekvapivé. Ale k jednooké policii a státnímu zástupci se fakticky připojili čtyři nejvyšší ústavní činitelé, kteří proti Feriho napadení oficiálně neprotestovali. Naopak palec nahoru si zaslouží Václav Klaus ml.: „Poslanec Feri mě několikrát tvrdě inzultoval na sociálních sítích (většinou když jsem nepodal moc dobrý výkon v nějakém rozhovoru nebo tak), často spolu nesouhlasíme. Ale dnes byla dotčena jeho základní občanská práva. ‚Je suis Dominik Feri‘ a přeji brzké uzdravení!“

Je čas se znovu začíst do geniálního českého díla, které má platnost pro celý svět. Do Války s mloky.