Alexandr Mitrofanov

Jaromír Balda si odpyká čtyři roky vězení za teroristický útok na železnici a za vyhrožování teroristickým trestným činem. Trest mu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. K činu se odhodlal jako příznivec prezidenta Miloše Zemana a SPD.

SPD hrálo v loňském roce v Česku hlavní roli v šíření projevů rasové, etnické a náboženské nenávisti. Ve zprávě o projevech extremismu za rok 2018 to uvedlo ministerstvo vnitra zde.

SPD dokonce zastínila i tradiční pravicové extremisty, jejichž význam naopak postupně upadal. „Někteří členové hnutí byli velmi aktivní v šíření informací zaměřených proti muslimům, imigrantům či Romům,” stojí ve zprávě vnitra. SPD podle ní záměrně cílí na skupiny obyvatel, u kterých předpokládá, že manipulativní informace nebudou podrobovat kritické reflexi. Sedí to jak cosi na hrnec.

Kaly se čerstvě zvedly nejen v Česku v souvislosti s požárem Notre-Dame. Deník N píše, že na Twitteru se objevily vyfabrikované hoaxy, které měly ukázat, že za celou událostí je terorismus, zejména ten islámský. Zavádějící informace se šířily přes účty, které se vydávaly za zpravodajské. Konkrétně šlo o CNN Politics 2020 a Fox News Channel. Tyto účty se tedy tvářily, že mají něco společného s americkými televizními stanicemi.

I v Česku vyvolala ohlas fotka usmívajících se mužů v blízkosti katedrály, o kterých autoři tvrdili, že jsou to muslimové. Šířilo ji zde například hnutí SPD, píše Deník N. Americký factcheckový server PolitiFact ale doložil, že fotka je podvrh. Serveru to potvrdil ředitel Národního centra pro mediální forenzní analýzu na Univerzitě v Denveru. Postavy jsou podle něj do snímku jednoznačně vloženy. PolitiFact při svém ověřování také zjistil, že fotku do veřejného prostoru vypustil server Sputnik. Takže vítr opět fouká z dobře známých východních strnišť.

Otázka, která nad tímto řáděním patologické sedliny vzniká, není nová. Jenže už je načase, po nárůstu stále stejných zkušeností, na ni odpovědět. Jak, to ať se každý rozhodne sám. Mantinely jsou přitom vytyčeny dost přesně.

Názor může mít kdokoli jakýkoli, pokud zároveň nepáchá trestnou činnost. Je-li zákon porušen, mají zasáhnout orgány činné v trestním řízení, což se již v Česku několikrát stalo. Nejde o omezování práva občanů na názor, těch se rojí spousty. Stejně tak nikdo nikomu nebere právo volit jakoukoli stranu či hnutí včetně SPD.

Je tu ale hygiena. Ano, někteří jedinci jsou našimi spoluobčany z hlediska práva. Ale chceme je tak vnímat se vším všudy? Anebo je lepší jim povědět řečí pro ně srozumitelnou: Odcamcaď pocamcaď? Příkladem budiž vyjádření zde.