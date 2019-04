Alexandr Mitrofanov

Miloši Zemanovi se výraz „vláda sebevrahů“ pro předpokládaný kabinet ČSSD po dalších sněmovních volbách, který jsem použil v článku z října 1997, líbil, a tak ho převzal, když vládu v roce 1998 skutečně sestavil.

Že by tam byli skuteční sebevrazi, to zase ne. Zeman je spíše funkčně vraždil, aniž jim to vysvětlil. Nespokojeni byli například ministři Jaromír Císař, Antonín Peltrám a Václav Grulich. Posledně jmenovaný mluvil o tom, že mu Zemanův šéfporadce Miroslav Šlouf určoval, koho má na vnitru zaměstnávat, a že výměna ministrů měla být součástí tajné dohody mezi premiérem a Václavem Klausem v rámci opoziční smlouvy.

Byl to však dobrý marketing, vláda sebevrahů. Možná nepřímo ovlivnil PR oddělení ANO a pak se Andreji Babišovi začalo stále častěji linout z úst, že až vyhraje volby, sestaví – snad dokonce poprvé v polistopadových dějinách – vládu odborníků.

Doba se stále zrychluje a lidé získávají návyk na zkratky, pokud možno obrazové. Tak vás v rámci hry Najdi čtyři rozdíly žádám o srovnání dvou obrázků. Nejdříve zde a pak zde.

Když k tomu přidáme další členy Babišovy stáje, kteří na snímku chybí, především Martu Novákovou, opepříme to příběhem Taťány Malé, nezapomeneme na Helenu Válkovou a na konci tohoto snažení se pokusíme nazvat výsledek vládou odborníků, třeba to příznivcům ANO i vyjde. Mně se dere na mysl označení vláda dveřníků.

Ostatně se Babiš nikdy netajil tím, že ministry vnímá jako své podřízené. Zpočátku to hodlal rozšířit i na sféru zahraniční politiky, tam ho ale z ringu nenápadně vytlačil Tomáš Petříček. A když je tento ministr z ČSSD, vyhodit ho premiér jen tak nemůže. Tak aspoň v posledních dnech šíří novou direktivu, že už je líp, podstatně líp, a kdo s tím nesouhlasí, lidi straší zde.

Pokud si vzpomínám, první polistopadové vlády, federální a česká, žádné marketingové přívlastky neměly. Premiéři tam ani nebyli majiteli firmy zvané kabinet, ani nepodléhali dohodám s politickými protivníky uzavřenými proto, aby si zachovali politickou moc. Tyto vlády udělaly za první roky hodně a zpravidla šlo o věci mnohem většího významu, než které řešily pozdější kabinety. Ona i doba byla jiná. Včetně formátu lidí, kteří se účastnili mocenských rozhodnutí.

Zeman je nyní prezidentem a hájí zájmy Ruska a Číny tak vehementně, jako kdysi prohlašoval, že nové legitimace členů ČSSD budou vázány v kůži členů ODS. Babiš dál naplňuje nikdy netajený cíl mít Česko jako svou rodinnou firmu.

Fakt kdysi bylo líp bez kouřové clony marketingových přívlastků.