Jiří Pehe

Jsou ovšem demokratické země, jako třeba ty skandinávské, v nichž se na politiky neuplatňuje stejný metr jako na ostatní občany. Občas v těchto zemích k odchodu z funkce stačí kupříkladu jen porušení určitých etických norem nebo zdánlivě banálních předpisů. Může se pak stát, že se musí poroučet ministr, který nechal své děti vozit do školy služebním autem.

Má se totiž zato, že na politika nebo vysokého státního úředníka je správné uplatňovat vyšší nároky na bezúhonnost už proto, že rozhodují o ostatních občanech nebo o nakládání s veřejnými prostředky.

Důsledně se také v těchto zemích dodržuje premisa liberálně-demokratického právního státu, kterou nedávno v souvislosti s rostoucím počtem politiků a vysokých úředníků, kteří jsou u nás podezřelí z porušení zákona, připomněli někteří komentátoři: Zatímco občanům je dovoleno vše, co zákon nezakazuje, státní instituce (které reprezentují konkrétní politici či státní úředníci) mohou dělat pouze to, k čemu je zákon výslovně zmocňuje.

Podívejme se na českou realitu. Hned v nejbližším okolí pana prezidenta působí ve funkci kancléře vysoký státní úředník, Vratislav Mynář, který zcela prokazatelně nechal vybudovat v rozporu s platnými předpisy černou stavbu v podobě rybníka, využívaného pro zasněžování jím vlastněné sjezdovky. Tentýž Mynář měl problémy s bezpečnostní prověrkou, získal podezřele levně vilu ve Strašnicích nebo je obklopen otázkami okolo zakázek Hradu lidem spojenými s jeho Stranou práv občanů-zemanovci, popřípadě svojí rolí v kauze podivných machinací s majetkem ve státní oboře Lány. Navíc se pokoušel ovlivňovat rozhodnutí soudů.

Obviněný zatím ale z ničeho oficiálně není, takže je vše prý v pořádku. To premiér Andrej Babiš obviněný je, ale také je vše prý v pořádku. Prezident mu dokonce věří do té míry, že je připravený ho znovu, už potřetí za sebou, jmenovat, pokud by vláda padla.

Etický kód Babišova hnutí ANO ve své původní podobě sice ve skandinávském duchu (ještě zřejmě v zápalu údajného boje ANO s korupcí) požadoval, aby politik ANO vyšetřovaný policií opustil veřejné funkce, ale pod tíhou Babišových lapálií byla formulace změněna tak, aby odpovídala současným českým standardům: odstoupit mají nyní pouze členové, kteří musejí k soudu kvůli žalobě, která na ně byla podána pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti a ve spojení s výkonem veřejné funkce.

Babiš by teď tedy nemusel složit funkci premiéra ani v případě, že kauza Čapí hnízdo, jejíž vyšetřování policie právě dokončila, poputuje k soudu. Vždyť se jedná o případný trestný čin, který nebyl spáchán v souvislosti s výkonem veřejné funkce.

K seznamu politiků a vysokých státních úředníků, na jejichž chování se máme prý dívat se stejnou bohorovností, protože jim zatím nebylo nic dokázáno, nyní přibyl druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, ač ani při sněmovním slyšení nerozptýlil podezření, že se svými schůzkami se šéfem firmy Kapsch Karlem Feixem a šéfem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Rafajem mohl pokoušet nezákonně ovlivnit výběr firmy provozující výběr mýtného na dálnicích ve prospěch Kapsche. Prezident odmítá, že by měl v souvislosti s touto kauzou odvolat Rafaje, o jehož roli v celé kauze panují vážné pochybnosti.

Jinými slovy: jedním z výsledků českého chápání toho, jak zacházet s politiky a vysokými státními úředníky, kteří možná porušili zákon, ale nebyli dosud pravomocně odsouzeni, je rostoucí počet takových lidí ve vysokých pozicích. Pan prezident by při svém velkorysém hájení presumpce neviny i v případě politiků, kteří čelí vyšetřování kvůli závažným trestným činům, ale nebyli zatím odsouzeni, nad touto skutečností nejspíš jen pokrčil rameny. Mnozí z nás si ale mohou myslet, že je podobný postoj dosti devastující přinejmenším pro politickou kulturu země.