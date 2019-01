Alexandr Mitrofanov, Novinky

Andrej Babiš nejel do Bruselu, aby vystoupil před poslanci Evropského parlamentu zde. Jiní premiéři se nebáli, že jim budou poslanci zvolení Evropany klást nepříjemné otázky. Dokonce ani maďarský Viktor Orbán, který věděl, jaké grilování ho čeká. To se mu musí nechat. Je holt politik a ne cukrář.

Proč Babiš raději odjel do Asie? Protože za prvé „parlament de facto končí koncem března a nevím, co bych si tam s nimi povídal“. Český premiér tady předvedl svou pověstnou slušnost. Rozdíl je v tom, že obvykle tento produkt musíme konzumovat doma, ale tohle byla exportní varianta nevychovanosti. Venku to budou brát jako hulvátství obecně české.

Jenže jako hlavní důvod uvedl premiér něco jiného: „Většina těch lidí tam dělá kampaň, takže podle toho se tam i chovají.“ Poznamenejme si prosím někam slovo „kampaň“. Budeme ho potřebovat.

Když se Novinky Babiše ptaly, z jakého důvodu nechodí na písemní sněmovní interpelace od loňského dubna, řekl, že jeho úkol je propagovat Českou republiku ve světě a že poslanci Pirátů mu dělají naschvály zde. Slovo „naschvály“ si poznamenejme na stejné místo.

Nepřítomnost na prvních letošních písemných interpelacích Babiš zdůvodnil takto: „Vstával jsem v 3:45 hodin, letěl v 5:30 do Curychu. To poslanci ještě spali.“ Uvedl, že měl bilaterální jednání s brazilským prezidentem, setkání s výkonným ředitelem AT&T Communications, mluvil s pěti evropskými premiéry a měl oběd se světovými lídry.

A je to jasné. Copak se dají byť vzdáleně srovnat tito důležití pánové s nějakými českými poslanci? Nehledě na kvalitu selfíček, která se dají v obou případech pořídit. Zvláště s těmi Piráty, no ne?

Vraťme se k našim poznámkám a učiňme závěry. Pan premiér Andrej Babiš maká. Aby bylo líp. Obzvláště na D1, ale to je jiná pohádka. Vstává za kuropění, aby nám všem dělal dobré jméno v zahraničí. Že mezitím urazí všechny evropské poslance včetně českých, toho si nevšímejte. To je takový kolorit země, kde premiéra oddaně miluje většina obyvatelstva. Jinde třeba jako národní zvyk žerou chrousty.

Možná je to tak i lepší, než kdyby Babiš dostal u mikrofonu v Evropském parlamentu stejný záchvat upřímnosti, jaké předváděl v české Sněmovně. Třeba když tepal tradiční strany, jak jsou rozhazovačné, a že až on to vezme do ruky, pak tady bude teprve úsporný stát. A ne snad? Koukněte, kam to dopracoval zde.

Uzavřeme to. Babiš tady vede nekonečnou kampaň, kdy dělá naschvály přemýšlivým voličům. Bát se premiér nemusí, ti jiní plus kariéristé ho podporují.