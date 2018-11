KOMENTÁŘ: Karavana žvástů - Alexander Tomský

Není to tak dávno, co se nejfrekventovanějším novým souslovím žurnalistiky stal pojem doba post-pravdivá, tu pak nahradila doba post-faktická a dnes už máme jen špatně přeložitelné fake news, falešná, podvržená zpráva. Návštěvník z kosmu by si mohl myslet, že se homo sapiens pomátl na rozumu. Mnozí viní Putinův režim, že dennodenně chrlí lži, aby se udržel u moci a financuje jejich šíření i v boji proti Západu.