Alexandr Mitrofanov

Kdyby člověk patřil k vyznavačům konspiračních teorií, kteří se prohánějí virtuálním prostorem, měl by s jednou věcičkou, která se zrovna přihodila, sakra práci. Až by se vzrušením zapotil a kapky by padaly na klávesnici. Zkusíme to?

Koukněte, takhle to tedy bylo. Když tak zavřete okna, ať na vás nepadají chemtrails, a nebude marné si vzít alobalovou čepičku. Člověk nikdy neví, co ho zrovna ozařuje. Třeba mikrovlnka. Hotovo? Můžeme začít.

Evropa. Česko. Praha (zas ta Praha!). Zdánlivě se nic speciálního neděje. Přitom jsou v plném chodu přípravy. A už to jede. Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka podle Deníku N říká: „Cílem ruských tajných služeb je zničit EU a NATO.“ První zářez na pažbě spiknutí.

Další na řadě je ten mladík na zahraničí. Ministr Tomáš Petříček přiznal, že Česko velmi aktivně sleduje kroky Ruské federace. „Ta se chová stále asertivněji a informace BIS musíme brát velmi vážně. Rusko je podle mne nebezpečí. Třeba šířením dezinformací a uplatňováním různých hybridních hrozeb. Dnes pro Česko, ale i další státy Evropské unie opravdu představuje riziko,“ řekl Petříček poprvé veřejně zde. Druhé polínko v mezinárodním spisku.

A samozřejmě v tom nemůže chybět ten natovec! Pro Českou republiku je nejškodlivější působení Ruska a Číny, hrozba terorismu je v kontrastu s těmito dvěma sekundární, řekl generál Petr Pavel zde.

Už jste to pochopili? Ne? Tak já vám to vysvětlím, ale sdílejte to rychle, než to tady smažou!

Proč si myslíte, že se ty ukrajinské lodě nechaly v Kerčském průlivu napadnout nárazem a střelbou od ruských lodí? Z jakého důvodu se nechali tři členové posádek schválně zranit a zbytek se nechal od Rusů zajmout a odsoudit k odnětí svobody za to, že prý porušili ruské hranice tam, kde ani nejsou (Rusko ale samo určuje, kde má hranice, víte)? Tak co, řekne to někdo? Ne? To jsem si myslel.

No protože dostali od Sorose povel, že v Praze už přípravnou práci ti naši činitelé provedli, tak můžou zahájit provokaci! A nepiště mi, že mám pod čepicí. Sám to vím.

A kdo tady bude pochybovat, že lidé tomu, co jsem napsal, uvěří, ať si přečte, co o tom říkají naši učenci zde. Rozhodně nezůstane mé upřímné varování hlasem volajícího na poušti!

Jedinou věc nejsem s to správně zařadit… Jak to, že včera vyhrála v Moskvě Viktoria Plzeň, kdy s CSKA prohrávala a nedala penaltu? Aha, už to mám! Ti viktoriáni budou taky spiklenci!