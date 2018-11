Alexandr Mitrofanov

„Osobně jsem zvědavý na příští průzkumy veřejného mínění,“ zareagoval na Twitteru kolega Jiří Pehe na včerejší Oči. Průzkumy by mohly ukázat, zda dovedlo poslední dění kolem Andreje Babiše a jeho vlastní aktivity aspoň trochu hnout s jeho podporovateli. Anebo zda zůstanou žulově klidní na práci.

Už se ve veřejném prostoru vyrojily úvahy na toto téma, z nichž uvedu dvě s odlišným vyzněním. Podle první začíná pozvolný Babišův pád, protože to, co nezakrytě předvedl k svým dětem, musí naleptat ani ne tolik rozumový, ale citový vztah k tomuto muži, který si vybudovali jeho příznivci zde.

Podle opačného názoru se nemůže stát nic významného, protože Babiše podporuje ta část společnosti, která nad sebou vždy potřebovala a bude potřebovat vůdce s cukrem a bičem, vůči němuž si vytvoří tzv. stockholmský syndrom. Racionální chování těchto voličů, z hlediska jejichž skutečných sociálních zájmů je velkopodnikatel a autoritář Babiš megaškodná, nemá smysl vzývat, protože kde nic není, ani rozum nebere zde.

Zároveň jsem od jednoho z premiérových příznivců, pana J. K., dostal zajímavý e-mail. Zajímavý je proto, že je napsán kultivovaně, a tím se běžným reakcím tohoto druhu vymyká. Ocituji podstatnou část e-mailu:

„V nadpisu máte otázku ‚Změní se něco?‘ a na ni lze odpovědět protiotázkou ‚A je třeba momentálně něco zásadně měnit? A bude to změna k lepšímu či horšímu?‘ Já osobně v současné době žádnou lepší alternativu nevidím a doufám, že ČSSD nespáchá odchodem z vlády sebevraždu (připojením k ODS a spol.). A věřte, že Praha není obrazem ČR, ve zbytku republiky mají lidé úplně jiné starosti, než pobíhat po náměstích a házet květiny do košů, pro co ta opozice má plné pochopení, pro lidi to je obyčejný vandalismus. Takže jde o druhou část nadpisu, ať ti ‚spravedliví‘ porazí ANO ve volbách a ne pomocí podrazů Slonkové s Kubíkem.“

Ani v té části e-mailu, kterou jsem neocitoval, není sebemenší reakce na lidskou stránku chování Andreje Babiše. Pro pisatele pravděpodobně nemá vůbec žádný význam. Pozoruhodná je věta, že ANO (čili Babiš) by mohlo odejít jen po porážce ve volbách. Proti tomu nelze nic namítat, jen jedno není jasné: Jaký program by měl mít potenciální vítěz? Měl by ještě víc koncentrovat moc do svých rukou a zároveň házet drobty v podobě vyšších důchodů a minimální mzdy či zlevněného jízdného pro některé skupiny, jak to dělá vláda?

Jenže je možné, že tohle schéma zruší budoucí ekonomická situace. Babiš pak bude moci v klidu vycouvat.