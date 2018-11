Alexandr Mitrofanov

„Senát Parlamentu ČR považuje účast Andreje Babiše ve vládě ČR do konce vyšetřování podezření z dotačního podvodu ve věci společnosti Čapí hnízdo za nepřijatelnou.“ To už není novinářská reportáž.

Horní komora dnes stanovisko přijala poté, co jí Babiš nepřišel poskytnout vyjádření k informacím o pobytu svého syna na Ruskem anektovaném Krymu. Usnesení podpořili i senátoři vládní ČSSD. Zdrželi se zástupci ANO.

Mimo senátní usnesení a ještě před ním doplnil dění kolem Babiše a jeho nejstaršího syna rozhovor s Petrem Protopopovem zde.

Je dost dlouhý a každý nechť posoudí, jaký obrázek z této výpovědi vyvstává. Jedna věc je ale nápadná. Protopopov nyní tvrdí, že už žádné další vyjádření neposkytne. Ale promluvil předtím, a co řekl v nestřeženém okamžiku, je zaznamenáno zde.

Na důvěryhodnosti to jeho vyprávění nepřidalo. Ve chvíli, kdy píšu tento článek, ukazuje anketa u rozhovoru, že mu uvěřilo 28,9 % čtenářů, 2,5 % to nedokázalo posoudit, ale že jeho verzi neuvěřilo 68,7 % účastníků ankety.

Ve středu vydala výsledky svého bleskového průzkumu agentura Median. Zhruba 43 % dotázaných důvěřuje a považuje za závažné nové informace, že syn Andreje Babiše musel odjet do zahraničí, aby nemusel vypovídat. Čtvrtina lidí této informaci nevěří (26 %) a menšina jí věří, ale nepovažuje ji za závažnou (11 %). Zbytek neví či informaci nezaznamenal.

Velmi podobně hodnotí respondenti obecné podezření, že Andrej Babiš se snaží, aby jeho blízcí nemuseli vypovídat v kauze Čapí hnízdo. Jako poměrně důvěryhodné a závažné jsou také hodnoceny informace o provázanosti lékařky Babišova syna a hnutí ANO (38 % důvěřuje a považuje za závažné). Výzkum se uskutečnil 13. a 14. 11. 2018 na vzorku 1015 respondentů smíšenou metodikou on-line a osobního dotazování.

Babiš od začátku se silným důrazem, který chvílemi vypadá jako přemrštěný, chce odvést kauzu od věcných otázek a nastolit vyhrocené emotivní vnímání. Cílem je zjevně jeho elektorát, protože působit na tu část společnosti, která Babiše zásadně odmítá a zároveň nedá na brnkání na city, by bylo pro premiéra plýtváním časem a energií. Ale zatím si nemůže Babiš připsat výrazný úspěch. Zvláště se to z hlediska jeho prospěchu pokazilo poté, co poskytl svůj bizarní rozhovor Petr Protopopov.

Současně platí, že v rovině reálné politiky doposud nevzniklo nic, co by premiéra donutilo k odstoupení. ČSSD se ještě nerozhodla, co s účastí ve vládě. Babiš může zároveň doufat, že ho podrží voliči, kteří se za ním shromáždili pod heslem Ať žije budelíp!. Jsou to potomci šťastných obyvatel ukázaných zde.