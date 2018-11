Thomas Kulidakis

V roce 2017 se totiž nyní opoziční politické strany nedokázaly domluvit. Pokud chtěly vládnout bez poslanců ANO a zároveň se nespojit s KSČM nebo SPD, potřebná většina pro utvoření vlády nebyla k dispozici. S Andrejem Babišem zase pro změnu nechtěly ostatní strany s výjimkou ČSSD a SPD vládnout kvůli kauze Čapí hnízdo. Ta se teď vrací jako bumerang premiéru Babišovi, který promeškal možnost do vyšetření případu přenechat premiérskou pozici Babišem vybranému zástupci.

Navíc teď hrozí, že se zopakuje situace z roku 2009, kdy tehdejší předseda ČSSD Jiří Paroubek svrhnul vládu ODS vedenou Mirkem Topolánkem. Ukázalo se, že Paroubek nemá plán pro další postup a naše země utržila ostudu kvůli pádu kabinetu v době svého prvního unijního předsednictví. Následovala vláda úřednická, která dotáhla předsednictví, ale jinak byla spíše udržovací. Nyní sice nestojíme v čele rady unijních států, ale čekají nás volby do Evropského parlamentu a dořešení naléhavých otázek migrace nebo brexitu.

Bylo by proto vhodné, aby v naší zemi existoval institut konstruktivního vyslovení nedůvěry vládě tak, jako je tomu například v Německu, Polsku nebo Španělsku. To znamená, že svrhnutí vlády je možné jen v případě, že je jistá nová formace kabinetu na jiném půdorysu. Vyhnuli bychom se tím možnosti, že bude následovat vláda dosavadního premiéra v demisi, následně politická nestabilita, pak případně nákladné další volby a dlouhé období formování vlády nové.

Co se týká samotné kauzy syna Andreje Babiše, v ní je potřeba počkat na vyšetření odpovědnými orgány. Důvěra v nestrannost policie a soudů je totiž zásadní pro fungování demokratického státu. Z hlediska postojů veřejnosti je lidsky pochopitelná obhajoba Andreje Babiše, kterou hraje na city nejen jiných rodičů. A to, že není hezké nahrávat tajně syna, který je údajně duševně nemocný.

To ale nic nemění na tom, že kauza Čapí hnízdo se s Babišem táhne už dlouho a měl by mít sám zájem na jejím vyšetření. Navíc zprávu převzaly i světové agentury, takže ostuda se opět dostala i za hranice České republiky. Jako nejelegantnější řešení se teď jeví návrat k možnosti, která byla na stole hned po volbách v roce 2017. Na základě politické dohody zformovat vládu novou, i za účasti ANO, ale bez Andreje Babiše. Mohla by buď vládnout do pravidelných voleb roku 2021 nebo připravit volby předčasné.