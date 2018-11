Alexandr Mitrofanov

Od včerejšího večera je politickou zprávou číslo jedna reportáž Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka, v níž vystupuje syn Andreje Babiše zde.

Vyvolala mnoho emocí mezi politiky, především opozičními, i ve veřejném prostoru. Zapojilo se státní zastupitelství a policie zde. Babiš zareagoval předvídatelně. Nejrozčilenější část veřejnosti, která má za to, že překročil únosné politické a lidské meze, svolává demonstraci, která má žádat premiérovu demisi zde.

Není divu, že se zvedla taková vlna. Celá věc, i přes nezodpovězené otázky, se dotýká citlivých záležitostí, které nejsou s politikou přímo spojeny, ale zasahují mnoho lidí v rovině srozumitelných pojmů jako rodina, děti, zneužití, násilí a prospěchářství, které z toho všeho vyvozují jako hnací motor Babišova chování. Znějí výzvy k premiérovi, aby odstoupil.

O to víc stojí za to krátký rozbor, ve kterém emoce musí jít stranou.

Lze vyloučit Babišův dobrovolný odchod. Bylo by to v přímém rozporu s jeho cíli v politice, kterých již, pomocí většiny voličů ve sněmovním klání, do značné míry dosáhl a měl by pokračovat ke konečné metě: že stát bude jako jeho firma. Včera objevená překážka na této cestě se, viděno v tomto světle, dá bez potíží objet, což ihned předvedl ve své reakci.

Stejně tak lze nazírat na případné konání orgánů činných v trestním řízení, jehož důsledkem by byl soud s Babišem. Možná je u nás někde schován komisař Cattani, který se nebojí vrchnosti a dotáhne to do konce stůj co stůj, ale zatím se nepřihlásil. Naopak policisté, kteří by mohli být z tohoto syndromu podezřelí, jaksi odcházejí.

Premiéra, respektive vládu, může sesadit Poslanecká sněmovna hlasováním o nedůvěře, v němž se pro tento návrh vyjádří nejméně 101 poslanců. Fakticky by to znamenalo, že by ČSSD opustila vládu a komunisté ji přestali podporovat. Zbytek opozice na odvolání kabinetu hlasy nemá. Pád vlády by nejspíše vedl k předčasným volbám. V těch by si soc. dem. a KSČM nemusely vůbec škrtnout. Takže tak.

Včera večer zněly ve veřejném prostoru hlasy, že sto tisíc lidí v ulicích přiměje Babiše k demisi. Už prý na výročí 17. listopadu. Zatím ale není žádný důvod předpokládat podobnou účast. Ani v Praze. A i kdyby se tolik lidí v hlavním městě shromáždilo, mohla by se jen zopakovat situace z televizní krize, která nevedla vůbec k ničemu.

Třeba to bude jinak. Ale základem jsou stejně volby. Jejich výsledky a současné volební preference ANO jsou základem pro Babišův manévr, jak se vyhnout této překážce.