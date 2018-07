KOMENTÁŘ: Podstata problému Taťány Malé – Thomas Kulidakis

Andrej Babiš nám po celou dobu své politické kariéry slibuje, že za jeho premiérování zažijeme vládu odborníků. Odborník by ovšem měl v dobrém a žádoucím smyslu být především člověk schopný, nikoliv všehoschopný. Odborník by měl být také schopný poučit se z chyb minulých, a to nejen svých, ale i cizích. Platí to i pro kauzu vysokoškolských diplomů poslankyně Taťány Malé.