Alexandr Mitrofanov

Včerejší demonstrace na Václavském náměstí v Praze proti vládě Andreje Babiše pěstované Milošem Zemanem byla odlišná od předchozích shromáždění. Nejde o to, že si organizátoři z Miliónu chvilek pro demokracii zajistili mnohem lepší ozvučení. To je sice důležitý, ale detail.

Rozdíl byl za prvé v množství lidí na náměstí, kterých bylo násobně víc než posledně, a za druhé v tom, že na ní premiérově promluvili politici zde. Máme-li posuzovat reakci demonstrantů, nijak jim to nevadilo.

Ve vystoupeních se střídaly dva motivy. Někteří řečníci, včetně poslance Pirátů Mikuláše Ferjenčíka, vyzývali k práci s voliči ANO, které bude třeba přesvědčit argumenty. Bývalý prezidentský kandidát a budoucí uchazeč o senátorský mandát Pavel Fischer dokonce prohlásil, že hlasy, které mluví o společnosti jako štěpené, jsou lživé.

Hodnocení situace, které je s tím citovaným v rozporu, naopak vyslovil místopředseda STAN Vít Rakušan: „Nás v této zemi není prostě míň než komoušů, nácků a populistů!“ Jinými slovy společnost rozštěpená je a z tohoto výroku je jasné, kudy vede linie zlomu. Dokud se ovšem protestující proti Zemanovi a Babišovi nesjednotí, proti komu vlastně vystupují, hrozí, že to bude protest hlučný, leč neefektivní.

Největší aplaus měla Miroslava Němcová z ODS. Servítky si věru nebrala: „Poradci z Moskvy byli přesně instruováni, co mají dělat, aby vypláchli českému národu rozum, mozek, aby nás srazili na kolena. A dnes se děje něco podobného. Vidíme prezidenta Miloše Zemana, který své kroky směřuje ve prospěch Kremlu, nikoli ve prospěch České republiky.“

Takže „komouši, náckové a populisté“ plus Kreml, jejich řídící orgán. Toto vidění současné situace však straší nejen šedou voličskou zónu, ale i leckoho ze včerejších demonstrantů. Znamená totiž život podle toho, že běží studená válka natvrdo a jen chození na Václavák stačit nemůže (jinde navíc nebyla účast valná).

Jenže jak mají porazit sílu, proti které protestují? Lze samozřejmě osvícensky spoléhat na to, že když budou na voliče ANO hodní a trpělivě jim vysvětlí, že nemají pravdu, praští se Babišovi obdivovatelé do čela a zvolají: „Já jsem byl ale blbý!“ Není ovšem patrná žádná známka obrácení Ferdyšů Pištorů. Určitě se objeví reakce dotyčných pod tímto článkem a bude to studijní materiál.

Pak jsou v sázce reálné činy. Přiměřené situaci. K předčasným sněmovním volbám dojde stěží. Senátní volby ale v říjnu budou. Čím více se zvolí odpůrců „komoušů, nácků a populistů“, tím hůře půjde demontovat parlamentní demokracie. A také budou volby hlavy státu. Možná řádné, ale třeba předčasné.