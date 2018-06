Thomas Kulidakis

Pokud ovšem na Pražském hradě neupekli jiný plán, který by nás posunul naopak o mnoho kroků, a dokonce let zpátky. Poté, co prezident jmenuje premiéra, ztrácí možnost ho odvolat. To pak může udělat jen Poslanecká sněmovna, kde k tomu musí být většina potřebných hlasů. Vzhledem k v ústavě jasně nevyjmenovaným dalším lhůtám by tedy teoreticky mohl Andrej Babiš vládnout bez důvěry ještě hodně dlouho. A z vděčnosti třeba jmenovat premiérovi blízké osoby do ministerských funkcí.

V takovém případě by ovšem oba politici dali za pravdu demonstrantům, kteří se včera shromáždili v podhradí. Slova o snaze pokřivit demokracii, mocenském cynismu, nedostatku morálky a ignorování ústavy by se potvrdila. Je tedy dobře, že se lidé shromáždili na Václavském náměstí v Praze i v jiných městech České republiky.

Dali tím totiž najevo, že situaci budou dále pozorně sledovat. Můžeme si tak být jistí, že pokud dnes vznikne účelový pakt Miloše Zemana a Andreje Babiše v zájmu neomezeného pokračování vlády bez důvěry, ozvou se i lidé v ulicích. K nim by se pak měl přidat každý skutečný demokrat, mající úctu k demokratickým principům.

Správný demokrat by totiž měl respektovat výsledek demokratických voleb. A smířit se s ním. Ale stejně tak má takový demokrat, a vlastně jakýkoliv občan, právo demokraticky protestovat, vyjádřit svůj názor a po překročení hranice ústavnosti se demokratickými prostředky zasadit o pád vlády. Dokud tedy platí právo shromažďovací, svoboda slova a možnost nesouhlasit, nejsme rozhodně na hranici totality a kroků zpět v demokracii. Tam budeme, pokud by nedošlo k naplnění následujících dvou možností.

Za prvé, podaří se sestavit vládu s důvěrou a ta bude vládnout, dokud bude mít důvěru Poslanecké sněmovny. A nepřijde čas dalších voleb. Za druhé, pokud k tomu nedojde, mělo by se urychleně přistoupit k třetímu pokusu o sestavení vlády. Pokud nedopadne, k předčasným volbám. Jakékoliv další umělé prodlužování existence vlády bez důvěry bude znamenat, že pravdu mají demonstranti v podhradí, a ne pánové, kteří dnes své plány zpečetí na Pražském hradě.