Alexandr Mitrofanov

Znáte ty naše piráty? Tedy ví se o nich, že jsou pokračovatelé mániček a další závadové mládeže, ale co si dovolili tuhle, nemá obdoby (zde).

Pan premiér v demisi je představitelem našeho lidově kapitalistického zřízení! Kdo nemluví uctivě o panu premiérovi, nemá kladný vztah k celému zřízení. Lidičky, vzpamatujte se, rozum do hrsti, ano, ten selský! Vždyť jsme konečně tam, kde jsme vždycky být chtěli, proč tedy trpět rozkladné živly v našem středu?

Co může být esteticky dokonalejší než struktura moci, kdy je na vrcholku Velký šéf (u nás mu pomáhá pan prezident)? Všechno řídí, maká, neblábolí, a všichni pod ním makají, neblábolí, a kdo nemaká, jak Šéf chce, ten ať nežere. Ne, ti piráti nejsou spokojení. A kdyby jenom ty máničky…

Představte si, oni se pohádali do krve dva lidé v nejbližším okolí Velkého šéfa (zde)! Však ani jeden z těch výtečníků by v další vládě se socany, kteří se teď rozhodují, jestli budou makat, jak Velký šéf chce, ani nebyl. Držíme se osvědčených tradic: nět čelověka – nět problemy.

Buďme ale objektivní, přátelé. Bylo dosaženo i hmatatelných úspěchů. Musíme tyto kladné příklady uvádět, aby sloužily jako maják pro případné následovatele z řad občanstva. Tak třeba: pan prezident oddaluje, jak může, schůzku s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským. A vy se divíte, když si ten Rychetský dovolil o panu prezidentovi mluvit v médiích kriticky? Jen ať se načeká, doktůrek bez kladného vztahu k našemu zřízení!

Zato si zaslouží pochvalu nejvyšší členové utajené (ale my víme, jak to doopravdy je!) koalice ANO+SPD+KSČM. Ten umí to a ten zas tohle, ale dohromady hravě uchránili pana prezidenta před sněmovní rozpravou o tom, jak ho novičok přiměl tančit kozačok. Což takhle v říjnu státní vyznamenání pro tyto reky?

Velmi hezky se zachovali na Vysoké škole ekonomické (zde). Jen tak dál, a ještě odvážněji! Proč nezařadit do výuky studium bible našeho zřízení, knihy Velkého šéfa O čem sním, když náhodou spím? Ale spát se nad ní nebude, to ne, protože studium bude ukončeno zkouškou. Státní zkouškou! Státní zřízení, tak státní zkouška! Logické? Jen ať si někdo troufne říct, že není!

Přátelé, dech se mi až tají, když se zasním nad skvělou budoucností, kterou můžeme vybudovat pod naším milovaným vůdcem! Kupředu, řepka!… Pardon, to jsem se nechal unést. Tak stručně na závěr: chtělo by to zákon o hanobení lidově kapitalistického zřízení. Aby si ty máničky a jiní živlové tolik nedovolovali!