Jiří Pehe

Pro popis způsobu, jakým zatím sestavuje vládu, se leckomu může vtírat na mysl slovo „bezradnost.“ A podle posledních průzkumů už má více než 60 procent respondentů Babišovy neschopnosti či neochoty sestavit vládu s většinovou podporou ve Sněmovně dost. Myslí si, že prezident by měl dát šanci někomu jinému.

Najdou se ale tací, kteří tvrdí, že Babiš není bezradný, ale ví prý přesně, co dělá. Předstírání bezradnosti a poněkud ubrečené výlevy v médiích na téma, jak s ním nikdo nechce spolupracovat a všichni mu jen ubližují, je prý ve skutečnosti velmi mazaná taktika. I v byznysu vždy dobře věděl, co dělá. Svoje podnikatelské soupeře mazaně vysával i ničil, až mu nakonec takové firmy spadly do klína.

Podle jedněch se nyní Babišova mazanost projevuje tak, že jednání o sestavení vlády úmyslně protahuje, přičemž blufuje, aby dosáhl co nejlepšího výsledku. Nakonec vládu možná sestaví, kupříkladu koalici se sociální demokracií s podporou komunistů, ale bude si moci de facto dělat, co chce.

Podle jiných možná blufuje na druhou, a i od další téměř dojednané dohody cukne, protože ze všeho nejvíc mu prý vyhovuje současný stav. Pomalu obsazuje vysoké posty ve stání správě a v dozorčích radách státních podniků svými lidmi, a vedle toho jezdí i se svojí vládou po celé zemi a slibuje modré z nebe. Nejspíš se prý připravuje na předčasné volby.

Jenže právě tady na Babiše mohou číhat jistá rizika. Je jistě mnoho, zejména starších levicových voličů, kteří pro něj hlasovali a budou případně hlasovat znovu proto, že se o ně pěkně stará. Kupříkladu zvyšuje důchody a snižuje jízdné ve vlacích. Na mnohé jistě dělá velký dojem i to, jak tu či onde slibuje milióny na to či ono. Nikdo se léta nestaral, až přijel skutečný vůdce a zařídil to. No nekupte to!

Riziko spočívá v tom, že mnoho voličů, kteří se z toho či onoho důvodu přiklonili k Babišovi proto, že od něj očekávali vysokou míru kompetence. Co dokázal se svojí firmou, teď dokáže s celou zemí. A právě tito voliči musejí být ve stále větších rozpacích.

Superpodnikatel nejenže v jejich očích nedokáže dát dohromady vládu, ale zatím nevypadá ani jako dobrý hospodář. Když při svých spanilých jízdách po krajích oznamuje, co kde opraví či zafinancuje, většinou tajemně prohlašuje, že „našel“ peníze. Leckomu už ale asi vrtá hlavou, kde ten zlatý důl leží.

Jinými slovy: je docela možné, že i kdyby vše, co Babiš dělá, byl ve skutečnosti především projev mazanosti, za níž se skrývá nějaký velký plán, mnoho lidí si začíná myslet, že je dosti bezradný. I jeho bolestivé kňourání v médiích stále více vypadá spíše jako nářek bezradného dítěte.

Sází-li ve skutečnosti „mazaně“ na předčasné volby, může se tak klidně stát, že mnoho jeho dosavadních voličů nebude chtít riskovat, že by měl příští vládu opět sestavovat člověk, který sice uspěl v byznysu, ale v politice vypadá tak, že vůbec neví, co dělá.