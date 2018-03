Thomas Kulidakis

Očekávat něco více by ostatně bylo naivní. Případná shoda ODS s ANO na společném vládnutí v tuto chvíli patří do říše politické science fiction. Je tedy namístě se zamyslet, co tak asi šéf ANO může zamýšlet.

Dosavadní politická kariéra Andreje Babiše a jeho spolupracovníků dokazuje, že se jedná o obratné a zkušené politiky, kteří na žádné fantaskní teorie nespoléhají. Díky tomu jsou také úspěšní. Do Strakovy akademie mohou chodit hlavními dveřmi, vládní družina se směle vydává na výjezdy do krajů, poslanci v parlamentu si užívají výhod nejsilnějšího politického klubu.

Zkušenost se projevila také při pořádání ankety mezi členy ANO, kterých se vedení ptalo, s kým a jak nejraději vládnout. Vzhledem k politické realitě nebyla raději možnost vlády s ODS na výběr. Což je celkem pochopitelné. Protože být odmítaný znovu a znovu nevypadá na štítě bohatého ženicha s vládním věnem vůbec dobře. Z pohledu hnutí ANO je to ale škoda. Koalice s ODS by byla elegantní řešení, pohodlná většina 103 hlasů a nikdo by nemohl tvrdit, že se Andrej Babiš opírá o extremisty.

Taková varianta by ostatně byla elegantní i pro nás občany, protože by existovala vláda, která by nebyla ve věčném ohrožení pohrdání a nedůvěry v zahraničí. A ještě k tomu by ji nemohli vydírat ti, kteří do vlády nechtějí, ale svou podporu umí umně zobchodovat. Jako třeba KSČM. Přesto ODS do vlády nechce. A není se jí co divit.

Je to totiž strana, která je také plná zkušených politiků, kteří v českých politických vodách prošli lecčím. Musí jim být jasné, že pokud by se s ANO rozhodli vládnout, mohli by vše odůvodnit zájmem státu na stabilní vládě. To by ovšem byl projev nedostatečného pudu sebezáchovy. Z logiky věci totiž v ODS musí chápat, že to, co se stalo lidovcům a socialistům, může se stát i ODS. Tedy že si Andrej Babiš přisvojí všechny zásluhy.

Stejně tak musí být ODS jasné, že loajalitu vládního partnera žádná smlouva nezaručí, což v minulosti prokázal Jiří Paroubek. Coby premiér obcházel své koaliční partnery a spolupracoval při hlasování o zákonech s komunisty. V neposlední řadě existuje Vyšehradská deklarace a usnesení posledního sjezdu ODS v Ostravě. Stačí se jen podívat na názor k EET, kterou ODS nechce, ale zároveň se jedná o vlajkovou loď ANO.

Vše tedy vypadá jako chytrý tah hnutí ANO. Tedy pokus ukázat voličům, že ODS je nezodpovědná, stejně jako ostatní strany, protože do vlády s Andrejem Babišem nechce. Což by mohla být součást permanentní předvolební kampaně směřující k předčasným, ale klidně i pravidelným volbám. Protože v nich ANO v demisi s vládním levicovým programem, zlevněným jízdným a zvýšenými důchody nebude bojovat s levicí. Pokud se nestane velká aféra, bude pravděpodobně bojovat především s pravicí a liberály. ODS, Piráty a dalšími.

Ledaže by Andrej Babiš překvapil a přinesl Petru Fialovi nabídku, která se neodmítá. V tom případě by se nejednalo o PR plán, ale seriózní vyjednávání o vládní spolupráci, které zatím v České republice moc neprobíhá.