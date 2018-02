Lidé jsou různí. Jedněm není třeba dokazovat, že fašismus a nacismus je zlo. Druzí jsou pro to, aby Židé, Cikáni a homosexuálové šli do plynu. Reakce prvně jmenované části společnosti na dění kolem Tomia Okamury a lidí z SPD ukazují, že mnozí žili v iluzi, že nacismus je odporný pro drtivou většinu spoluobčanů.

Sněmovna včera zamítla návrh, aby kvůli znevážení památky obětí nacismu odvolala Tomia Okamuru z funkce místopředsedy komory. Zasloužili se o to poslanci Babišova ANO s čestnou výjimkou Marka Nováka, Rostislava Vyzuly, Stanislava Fridricha, Martina Kolovratníka a Michala Ratiborského.

Za Stalina se razila zásada, že řídicí složka společnosti pracuje se dvěma skupinami obyvatel. Jedni jsou sociálně blízcí. Tehdy to byli kriminálníci, kteří však spolupracovali s režimem. Druzí byli sociálně cizí, měli jiný názor než řídicí složka a měli být za pomoci sociálně blízkých likvidováni. Okamura je zjevně pro většinu ANO sociálně blízkým elementem, s jehož pomocí lze držet v šachu sociálně cizí. Jinými slovy to řekl ve Sněmovně Jan Bartošek z KDU-ČSL zde.

Pro Andreje Babiše, jak to vypadá, je sociálně cizí také každý, kdo může dál vyšetřovat kauzu Čapí hnízdo. Jak jinak by bylo možné vysvětlit jeho nátlak na šéfa GIBS, aby odešel z funkce zde? Babiš prý v Murína nemá důvěru a pochybuje o jeho morální a profesionální integritě. Tohle říká premiér v demisi v čele vlády bez důvěry. Dětem ve škole by se to celé mohlo předkládat jako moderní ilustrace přísloví Zloděj křičí, chyťte zloděje.

Že ve společnosti, která si volí do čela lidi jako Andrej Babiš a Miloš Zeman, dlouhodobě pracující se strachem a nepravdami, hodně spoluobčanům kape na karbid, už víme. Ale poslední projev shora syceného šílenství opravdu stojí za to zde. Co přijde příště?

Zástupci jiných občanů ve Sněmovně jsou v menšině, vyplývá to z volebních výsledků. Ale dnes se poprvé na širším fóru na něčem dohodli. ODS, Pirátská strana, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN se shodly na svolání dvou mimořádných schůzí Sněmovny k personálním zásahům menšinové vlády bez důvěry a k mantinelům, ve kterých by se vláda bez důvěry měla pohybovat.

Vyhrát zatím nemohou. Jenže, jak napsal Fazil Iskander, když moudrost nemá dost sil na to, aby zajistila dobro, dělá to jediné, co může – oddaluje zlo. A když jsme u těch přísloví, je tu další, docela k věci: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Leckomu ta pomalost připadá samozřejmě nesnesitelná, protože se výsledku dočkat ani nemusí.