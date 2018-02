Góly ve včerejším zápase Ligy mistrů dali: za Chelsea Willian Borges da Silva, za Barcelonu Lionel Messi. 1:1. Willian se trefil až napotřetí, nejdříve orazítkoval obě tyče. Messi sice prolomil střeleckou smůlu v zápasech proti Chelsea, ale více než gól jsem si vychutnával jeho geniální driblink a přihrávky. Je obrovský požitek sledovat člověka, který svou práci umí na hranici geniality. Byla to čirá radost.

Až do chvíle, kdy mozek, který je naladěný pracovně bohužel i večer, mi škodolibě nepodsunul asociaci. „Říkáš Barcelona, Messi? Tumáš, aby ses příliš neopájel!“ Takže: „Srovnávám to s fotbalem. Když budu hrát proti Barceloně a prohraju o pět gólů, tak nemůžu svalovat vinu na to, že Barcelona je prostě lepší a že nás přehrála. Musím pracovat na sobě, abych příště třeba uhrál plichtu.“ To pověděl koncem roku 2016 Jiří Zimola o Andreji Babišovi.

Že by neměl Babiš s Messim vůbec nic společného, to říci jen tak zbůhdarma nejde. Argentinský fotbalový génius byl spolu s otcem Jorgem předloni v červenci odsouzen za daňové podvody. Z rozhodnutí španělského soudu ale musel místo trestu vězení na 21 měsíců zaplatit pokutu čtvrt miliónu eur. Že by taky kampaň a účelovka? Náš premiér je ale jen trestně stíhán a soud je v nedohlednu. Třeba k němu ani nedojde.

Dají se ale srovnávat v tom, jak umí své řemeslo? Možná by to jakž takž šlo, kdybychom Messiho posuzovali jako fotbalistu a Babiše jako velkokapitalistu. Jenže mezitím změnil angažmá a chce být premiérem. Driblink neumí. Sestavit vládu s důvěrou zatím nedokázal. Chce mít úplně všechny míče pod kontrolou, až si veřejně postěžoval, že mu z toho vylítl tlak, praskla žilka v oku a je to s ním nahnuté. Připomíná tím brekem spíš Cristiana Ronalda zde.

Babiš chce, abychom převzali jeho vysvětlení původu stresů: „Jsme na vládnutí sami, nikdo nám nechce pomoct.“ Jako kdyby ve velkém vápnu nejdřív simuloval pád, pak chtěl po rozhodčím penaltu s výkřiky: „Kontakt tam byl!“ Jenže se mu se zájmem o vládnutí hlásí více stran. ČSSD, STAN, klidně i lidovci. Mají ovšem podmínku. Mužstvo se sestaví, liga se rozjede, jen nemají důvěru v hráče s disciplinárním trestem. Kdyby ANO postavilo jiného borce, bude vláda do pár týdnů.

Babiš ale nehraje pro mančaft. Jde mu jen a pouze o to, aby měl hřiště za každou cenu pod kontrolou. Tomu zatím obětuje všechno ostatní. I možnost vytvoření stabilní vlády. Dnes má další kolo jednání.