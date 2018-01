Zeman už oficiálně oznámil, že nebude-li zvolen, nebude vyžadovat 101 podpisů jako důkaz většinové podpory pro vládu a Babiše do konce února jmenuje premiérem. Neřekl ale, což je důležité, že by postupoval stejně, pokud zvolen bude.

Číst to lze tak, že svému případnému nástupci ve funkci prezidenta i té části národa, která přispěje k jeho případnému nezvolení, to chce takříkajíc ještě na poslední chvíli „osladit“. Ví, že prezident Drahoš už by Babišovo jmenování nemohl zvrátit, takže se s ním bude muset potýkat až do případného nevyslovení důvěry jeho druhé vládě, k čemuž by ale musely přispět i strany, které podpořily Zemana – komunisté a Svoboda a přímá demokracie.

Všimněme si, že o tom, že by přestal vyžadovat pro Babišovu vládu většinovou podporu a jmenoval by ho v únoru, Zeman nemluví ve scénáři, kdy zvolen bude. A Babiš by měl zpozornět.

Je totiž dost pravděpodobné, že v takovém případě Zeman začne hrát politické šachy a vyřizovat si s ním účty. Nebude ho už k ničemu potřebovat. A výroky, které si Babiš dovolil na adresu Zemana a jeho spolupracovníků po prvním kole, Zeman nikdy nezapomíná. Navíc na dvorku v nejvyšším patře moci může být kohout jen jeden.

Abychom ale Zemanovi nepřipisovali jen nízké pudy, jako je pomstychtivost, je třeba dodat, že se za jeho nabídkou dvou různých postupů při jmenování příští vlády skrývá i chytrá, i když cynická kalkulace. Osloví totiž i některé své odpůrce.

Jelikož totiž mnozí z nich shodou okolností „nemusejí“ Babiše ještě více než Zemana, říká jim vlastně, že když ho budou volit, a on se tak stane znovu prezidentem, nemá Babiš nic jisté. Pokud ho naopak pošlou definitivně na Vysočinu, budou mít za premiéra Babiše. Mohou si tedy vybrat.

Jediným rizikem zvolené taktiky jsou voliči ANO. Ti z nich, kteří si přejí Babiše ve funkci premiéra za každou cenu, by si totiž mohli Zemanův vzkaz mylně vyložit tak, že je vlastně lepší Zemana nezvolit.