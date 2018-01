Možná by mu jeho poradci mohli prozradit, že Drahoš trvá jen na dvou duelech, což mu uvolní ruce, a že by tedy mohl na přijetí demise přeci jen 15 minut ve svém programu najít. Ale budiž. Možná je příprava na televizní debaty s Drahošem tak tvrdá, že to prostě nejde.

Její náročnost vystupuje do popředí zejména v kontrastu s prezidentovým počínáním během prvního kola volby, kdy si navzdory opravdu náročné nekampani přeci jen ještě dokázal najít čas na aktivity, které s nekampaní neměly zdánlivě nic společného. Kupříkladu právě na úžasné slovní souboje s nemilosrdným, naprosto neservilním moderátorem Jaromírem Soukupem na TV Barrandov. Nebo na kritické projevy na adresu Andreje Babiše, jemuž se nepodařilo sestavit vládu s většinovou podporou navzdory nepřetržitému makání dnem a nocí, které po něm pan prezident nekompromisně vyžadoval.

Všichni víme, že pan prezident je úžasný debatér, ale několik posledních let trochu lenošil. Na mnoha náměstích našich měst a vesnic po celé zemi sice neúnavně k občanům promlouval, ale ti, co mu kladli otázky, byli často naplněni takovým obdivem a láskou k němu, že svoje dotazy mísili kupříkladu s prohlášeními o „moudrosti pana prezidenta, která je nad naše chápání“, což diskuzi o složitějších problémech občas poněkud rozmlžovalo.

Prezident se tak ani nedostal k vysvětlování věcí, které chtěl určitě občanům za každou cenu objasnit. Kupříkladu odkud se berou milióny, které Spolek přátel Miloše Zemana, v jehož čele stojí jeho nejbližší spolupracovníci, utrácí za jeho nekampaň.

To, že se pan prezident zatím nedostal kvůli obrovskému zájmu občanů o důležitější věci (jako je třeba potřeba bránit zemi před hordami imigrantů) k objasnění i takových trivialit, nakonec vyústilo do některých nepříjemných situací, které by si méně důvtipní občané mohli špatně vysvětlit. Kupříkladu když senátor Veleba ze Spolku přátel Miloše Zemana raději utekl z jednoho televizního studia, než aby původ peněz utrácených po miliónech za Zemanovu nekampaň a nyní i na inzertní kampaň proti Drahošovi vysvětlil.

Pan prezident bude muset v televizních duelech tuto otravnou záležitost možná vysvětlovat, což bude opět zbytečně odvádět pozornost od důležitějších věcí. Jsme ale rádi, že kvůli své tvrdé přípravě, která mu dokonce zabraňuje, aby plnil svoje ústavní povinnosti, bude na debaty perfektně připraven.