Pan Babiš nám totiž de facto říká, že i kdyby měla snad být nějaká nemalá suma peněz podvodně získána někým, kdo na takové peníze nemá podle pravidel hry či přímo ze zákona nárok, nic závažného se nestalo, pokud budeme tvrdit, že jsou řádně investovány. Jinými slovy: účel světí prostředky.

Babišova svérázná filozofie samozřejmě přestavuje jistý „pozitivní“ posun od dob tunelářské éry z 90. let. Tehdy si různí privatizátoři půjčovali, často s přispěním přátel v politice, nemalé sumy nikoliv prostřednictvím nějakého „bílého koně“ (třeba firmičky zřízené účelově pro rodinné příslušníky, kteří jsou maskování anonymními akciemi), ale hrdě na vlastní jméno, aby pak tyto peníze, případně i spolu s výnosy z vytunelované firmy, odklidili někam na Kypr nebo Bahamy. A takové peníze pak pochopitelně nemohly ani sloužit k tomu, aby se děti mohly chodit dívat na nějakou farmu na zvířátka, ale čistě jen k vlastnímu prospěchu.

Takové prvoplánově zlodějské jednání se panu Babišovi, jak víme z jeho protikorupčních prohlášení, hnusí. Ale jsme v Česku, takže není zase třeba zacházet do extrémů—tedy kupříkladu trvat na tom, že je třeba dodržovat všechna pravidla hry vždy a všude, zvlášť když jde o ta evropská.

Babiš proto nabízí případným pachatelům (z jeho pohledu zřejmě jen „mírných“) nepoctivostí rozhřešení: když už snad peníze získáte v rozporu s jakýmisi pravidly (z čistě formálního pohledu tedy neoprávněně či podvodně), měly by být alespoň řádně proinvestovány za účelem, který váš “bílý kůň“ uvedl v žádosti o půjčku nebo dotaci. To pak nakonec můžete za jistých okolností navíc vypadat jako Jánošík, který hloupému bohatému z Evropy bere a chudému Čechovi dává, což se může i politicky zúročit.

Pokud současný premiér České republiky s tímto originálním výkladem práva uspěje, otevírá se tak v podobě precedentu celý vějíř vskutku netušených možností mnoha dalším jedincům i firmám, aby získali dotace či půjčky, na které nemají kvůli jakýmsi stupidním (evropským) pravidlům či zákonům z různých důvodů nárok. Pokud se jim totiž nakonec prostřednictvím někoho, koho za sebe vhodně nastrčí, podaří peníze přeci jen oklikou získat, bude vše v pořádku, pokud budou moci tvrdit, že je přímo neukradli pouze pro vlastní spotřebu, ale užívají si je i děti z klokánků, které si do zařízení pořízeného za takto vylákané peníze chodí hrát a koukat na čápy. No nekupte to!