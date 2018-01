V době získání evropské dotace byli akcionáři farmy Čapí hnízdo dvě dospělé děti Andreje Babiše a bratr jeho partnerky. Babiš to uvedl na mimořádné schůzi Sněmovny loni v březnu: „Nemohl jsem říct pravdu, to přeci musí každý rodič pochopit. Děti jsou to nejcennější, co máme.“ Nemohl říct pravdu = lhal.

Sněmovna tehdy odhlasovala přerušení schůze do doby, než Evropský úřad proti podvodům (OLAF) zveřejní výsledky svého vyšetřování. Ta doba nastala až teď. OLAF ale vzkázal, že zveřejnit jeho zjištění, zdali je Babiš podvodník, mohou jen české úřady nebo Evropská komise. Příslušný dokument už je v Česku.

České justiční orgány jeho zpřístupnění veřejnosti nedoporučily, ministerstvo financí to udělat rovněž nechce. Je to totiž, jak se nespisovně říká, vošajstlich. Bez diskuse se jedná o věc veřejného zájmu, protože na zjištění, zda je český premiér podvodník evropského formátu, visí osud vlády a další vývoje země. Ale znáte to, jeden to doporučí a Babišovi hoši na něj pak kleknou…

Babiš se snaží zpochybnit úplně všechno. Už i pražský policejní šéf, jako správný velitel svých lidí, se jeho decibelům musel veřejně postavit zde.

Agrofert si na OLAF také stěžuje, což oznámil sám Babiš, který by správně dnes neměl mít s Agrofertem nic společného, ale na tu chvíli zapomněl, že je především premiér, nikoli velkokapitalista ohrožený vidinou pobytu za katrem. I když nám říká, že zprávu OLAFu nečetl. Ale třeba jen nechce ohrozit svou svobodu, to nejcennější, co má.

Co skutečně soudí o Babišově podnikatelské poctivosti OLAF, se lze dozvědět zde.

Ministerstvo financí (MF) sice k obsahu zprávy OLAFu mlčí, ale koná tak, že není pochyb, jaké je její vyznění. Dnes navrhlo úřadům, aby vyňaly z evropského financování projekty, které vyšetřuje OLAF nebo jsou předmětem správního či trestního řízení. Týká se to i padesátimiliónové dotace pro Čapí hnízdo, kvůli které obvinila česká policie Babiše a žádá o jeho vydání Poslaneckou sněmovnu. MF tak navrhuje přijmout doporučení, která Evropská komise zaslala do ČR v polovině prosince.

A my už víme, jak se Čapí hnízdo týká nás. Zaplatíme za Babiše tu dotaci. Je tu někdo, kdo by byl proti? Podívejte se, pan Babiš pro nás udělal hodně, tak mu to pojďme vrátit. Vždyť přece ani toho bezďáka neodmítl: „Já vám dám drobák. Tu mátě pět tisíc korun a choďte si něco koupit, jo?“ zde.

Nelitoval masaryka pro dobrou věc, a vám je líto směšných pár korun na Čapák? Přispějte, nebuďte držgrešle!