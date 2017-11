Kdyby v jednacím sále na sněmu TOP 09 v sobotu dopoledne nedej bože spadl strop, pohřbil by téměř všechny odbojné špičky části kmene, která chce ostřelovat mamuta jménem Andrej Babiš. Ten se jako parní válec sune krajinou za jásotu většiny kmene, která jej volila a věrně mu slouží. Na sněmu mluvil Petr Fiala, Pavel Bělobrádek, Vít Rakušan, i Martin Bursík se zde po letech objevil. O domácím Miroslavu Kalouskovi, Karlu Schwarzenbergovi a dalších nemluvě.

Kdo jejich slova poslouchal, musel mít jasno v tom, co se stalo. Doba her a malin nezralých skončila. Část kmene, která se nechce nechat převálcovat mamutem, je v ohrožení. Má to o to těžší, že je už delší dobu ve studené občanské válce s většinou kmene. Ta většina mamuta zbožňuje a menšině vyčítá lpění na předpotopní demokracii na úkor skvělé a efektivní prvobytně pospolné společnosti.

Těžší to má menšina i z jiného důvodu. Hodlá používat povolené zbraně, zatímco nepřítel sahá po všem, co zraňuje. Jak lze demokraticky odrazit útok předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO), který připravuje půdu pro nevydání poslanců Babiše a Faltýnka? Jako absolutní hodnotu proti platné demokratické dělbě moci ve státě nastoluje totiž „zájem země“, což je podle něj Andrej Babiš premiérem a stát coby jeho firma.

Tento klacek je vyroben ve stejné jeskyni jako ten, se kterým hlasovací koalice ANO+SPD+KSČM (Vondráček její existenci v neděli v ČT přiznal) mávala při volbách místopředsedů Sněmovny. Ukázala, kudy mají jít k příslušným křeslům zástupci okamurovců, komunistů a také pirátů a sociálních demokratů (nezlobili Náčelníka), ale odehnala jím kandidáta ODS Petra Fialu. Ať přijde s prosíkem, pak to zvážíme, vzkázal mu veřejně Vondráček v souladu s učením prvobytnismu-pospolnismu.

Demokratická část kmene si konečně uvědomila, že se její členové nesmí hádat o to, zda jsou lepší v jejích řadách bruneti, nebo blonďáci. Dokonce i ten nejzamračenější blonďák, Bělobrádek, opatrně naznačil, že spolupráce je nezbytná. Je to však v porovnání s kázní nepřátel jemný vánek. Nevýhodou demokratů je jejich přesvědčení, že je každý jeden tak chytrý, že ví nejlépe, jak na to. V opačném táboře přitom určují směr jasně a závazně náčelník Andrej se šamanem Márou.

Nový předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se může stát přínosem, dospějí-li demokraté k názoru, že síly je třeba sjednotit tam, kde to půjde, také formálně. Nejeví se být tak výraznou osobností, aby trval na vlastním subjektu. Třeba dojde i k zakotvení teze, že demokrat se nerovná pacifista. Mír je totiž v nedohlednu.