Naše sídliště je sice přes čtyřicet let staré, ale je tady hodně prostoru a zeleně. Ani infrastruktura není špatná. Občas slyším poznámky na sídlištní život od známých, kteří přijedou z centra. Ale všude je chleba o dvou kůrkách, v centru je třeba zamořenější vzduch.

Nedávno mi sdělil obyvatel jiného sídliště, že u nich nejsou tak pitoreskní postavičky, jaké jsou k vidění kolem našich hospod a popelnic. To je však rovněž dobré pro studium echtovních projevů života.

I u nás budou volby. Některé strany sem umístily své plakáty. Ojedinělé jsou od pirátů a lidovců a pak tu byla záplava od dvou dalších partají. Ta první dodržela jednotnou úpravu. Hesla se měnila, ale z každého plakátu se díval tento mladý muž zde. Tady zrovna slibuje férové platy pro všechny Pražany. Jeho vlastní měsíční příjem podle údajů, které poskytl Magistrát hl. m. Prahy serveru peníze.cz v roce 2015, činil 91 826 Kč. Jú, to se budou Pražané mít!

Konkurence nezahálela a mezi čtyřmi tvářemi, které lákaly voliče, měla i tuto zde. Aspoň víme, jaký výraz má člověk, který chce zbohatnout.

Naše sídliště je upravené a volební plakáty přispěly k jeho větší barevnosti. Teď u nás dodělávají novou dlažbu na jednom náměstíčku a na druhém je tato dlažba už dlouho a vypadá hezky. Úpravy se ale nedotkly nápisu, který tam byl před novou dlažbou, je vedle ní a třeba zůstane navěky, protože je výmluvný zde.

Beru to jako stručné krédo mnoha spoluobčanů. Třeba věčných stěžovatelů na svoje zpackané životy. Hulvátů. Toxických mudrlantů. Bývalých jedniček nesmířených s novou dobou, která počítá jinak. Obyčejných hlupáků. Ukázkově zlých bytostí. Odstínů je nepřeberně.

Co by k produktu H asi tak řekly politické strany? Pouštím si fantazii na špacír. ANO by nápis přemalovalo na Agrofert – Hnojiva. ČSSD by vyrukovala s heslem Konec levných H! KSČM by se starala o to, jestli je H rudé, SPD, jestli je bílé, a zelení zelené. Piráti by zkoumali, nepochází-li z atlantického sračkometu. Lidovcům by leželo na srdci, zdalipak je z lokálních zdrojů. ODS by hlásala: Je čas vrátit lidem jejich H! TOP by vytáhla svou Vizi 2030 a dokazovala, že v krásné budoucnosti se žádné H nevyskytne.

Ale lidé nikdy nepřestanou produkt H vyrábět. Žumpa byla, je a bude v každé společnosti. Je jen na těch, kteří si nepřejí, aby se smradu povinně říkalo aroma, aby ji vykázali, kam patří. Za necelých dvacet dnů zavětříme.