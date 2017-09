„Vážím si i způsobu vystupování Donalda Trumpa, který mluví jasně, někdy drsně, ale srozumitelně. Vyhýbá se tomu, čemu se někdy říká politická korektnost, která je podle mého názoru spíše sbírkou nic neříkajících frází.“ - „Prezident Miloš Zeman označil Trumpův projev v OSN za známkování neposlušných žáků.“

Dva výroky, jeden autor, vzdálenost v čase deset měsíců. My sice víme, že jen blbec nemění své názory, ale chce to přece jen vysvětlení tak zásadního obratu.

První výrok pronášel český prezident ve chvíli, kdy se mu spojily dvě lásky. Měl viditelnou radost. Ve stejný den projevili stejné nadšení poslanci ruské Státní dumy, kteří po slavnostním oznámení řídícího schůze, že v USA byl zvolen prezidentem jejich Donald Trump, povstali a dlouho šťastně tleskali.

Nic ale netrvá věčně. Láska k Donaldovi, ten krásný rudý karafiát, začala brzy vadnout. „To ta demokracie mu nedá možnost, aby se projevil,“ cedili skrz zuby ruští činitelé. Náš prezident se držel. V době, kdy byl úplně zaláskován, totiž pochopil z telefonického spojení s předmětem své touhy, že ho zve na rande do svého hnízdečka. A hned zatepla to vyklopil veřejnosti.

Jenže běžely sekundy, minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce… Dalekáť cesta má! Marné volání!! Ani Kmoníček nepomohl. Život holt není peříčko. A Vladimir Putin si mezitím postěžoval, že oni, Rusové, v předstihu vyznamenali současného ministra zahraničí od Trumpa Řádem přátelství, ale ten se teď ocitl ve špatné společnosti.

Ne, tomu bohdá nebude, aby český prezident ruského druha ve štychu nechal! „Prezident Putin mě zatím pozval do Soči a já to rád přijímám, protože to je svým způsobem vyznamenání.“ V Soči Putin úřaduje, když se mu nechce do Moskvy. Je to jeho dača. Co ale říkal jiný český klasik? Správně: „Za trochu lásky šel bych světa kraj.“

Je tedy pro současného českého prezidenta vyznamenání, když ho pozve ruský vládce. Do Číny se jezdí učit, jak stabilizovat naši společnost, což se pak projeví v zásazích policie proti Čechům během návštěvy čínského prezidenta v Praze. Od Putina se může naučit, jak vyřídit každého, kdo s ním nesouhlasí.

Toto je stručný přehled letošních politicky motivovaných násilných útoků ruské státní moci na její odpůrce zde. Podrobnější návod, jak se v Moskvě učit zakroutit krkem oponentům, může najít zde. A jak se bát protestujících muslimů, lze zhlédnout zde.



Řád přátelství ten Amík od Trumpa, do kterého se vkládaly takové naděje, úplně zdiskreditoval. Ale pro Zemana by se mohlo zřídit jiné vyznamenání. Řád Čestného podržtašky.