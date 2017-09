Obhajoba, že přebal v rámci tematického akce „Řecký týden“ vytvořil mezinárodní tým, jen svědčí o nedostatku dobrého vkusu. Nebo ještě hůř o skutečnosti, že vedení Lidlu a jeho kreativci jsou chudí duchem. „Součástí naší obchodní politiky jako mezinárodní obchodní společnosti je zachování náboženské a politické neutrality“ je vysvětlení, které nemůže obstát.

Jestliže je na fotce nějaké místo, a nemusí být ani celosvětově známé jako panorama řeckého Santorini, není přece možné měnit jeho podobu. Když si dám na výrobek obraz, který má připomínat zemi, kde se k ortodoxnímu křesťanství hlásí na devadesát osm procent obyvatel, nemůžu tuto skutečnost popřít.

Přeneseně by se dalo říci, že prostě každý řecký výrobek a produkt by v sobě měl obsahovat kus křesťanského ducha. Situace je naprosto odlišná od té, kdy v letáku obchodního řetězce Lidl byla osoba černé pleti. Ta se tam mohla nacházet proto, že ano, i v Evropě žijí lidé původem třeba z Afriky. Špatný přístup je ovšem nejen na přebaly dávat takové osoby záměrně, ale také záměrně sakrální místa zbavovat jejich podstaty. S motivací jaksi vychovávat společnost.

Když navíc vzpomeneme, že Nový zákon, část Bible a jeden ze základních stavebních kamenů křesťanství, byl napsaný v řečtině, celý pokus o odstraňování křížů z kostela na místě, kde se nacházejí, nabývá velmi zvrhlé podoby. Pokud bylo a je záměrem německého obchodního řetězce podporovat náboženskou a kulturní toleranci, prokazuje této myšlence medvědí službu.

Ke vzájemnému respektu se přece neučíme prostřednictvím obalů potravin. I já jsem křesťan a nenapadlo by mě vyhýbat se nějakým výrobkům jen proto, že by měly na přebalu fotky mešit nebo buddhistických pagod. Lidl zkrátka a dobře přestřelil. Jeho jednání opravdu zavání škodou vzniklou přílišným pokusem páchat dobro.

A proto Krleš! Toto staroslovanské slovo vzniklo coby zkomolenina původního spojení Kyrie eleison, neboli „Pane, smiluj se“, používaného křesťany i na území dnešní České republiky. Nachází se i v textu Hospodine, pomiluj ny. V době poměrně dávné, před více než tisíci let, řecky mluvící bratři přinesli křesťanství i do prostor východu a středu Evropy. Křesťanství je jedním ze stavebních kamenů, na kterých Evropa stojí. Dobrý křesťan také může žít vedle bezvěrce nebo člověka jiného vyznání, pokud se budou chtít navzájem tolerovat.

Lidl se ale dopustil tmářského a totalitářského přístupu v podobě cílené úpravy skutečnosti. To by mu nemělo projít. Já osobně si už ani to řecké víno Retsina do Lidlu koupit nepůjdu. To je způsob, jak coby obyčejný smrtelník mohu se zhůvěřilostmi tohoto typu bojovat.