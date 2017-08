Stala se včera ve veřejném prostoru taková věc. Někteří lidé ji viděli jako prkotinu. A jiní zas ne, a vzali to vážně.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek poučoval ženu, která přiblížila svou náladu poté, co přišla o psa, že nemá říkat ohledně zvířat, že umírají. A že taky nemá říkat, že zvířata jedí nebo kakají. Zatímco v prvním případě nabídl řadu synonym, u jídla a vyměšování se už s nabídkou podle něj vhodných výrazů neobtěžoval. Asi se na to vy… zde.

Poté, co vyvolal značnou vlnu nesouhlasu a opovržení a také reakce typu „zbláznili jste se, že se o něčem takovém vůbec bavíte, když je země v (výraz označující lidskou, nikoli zvířecí zadnici)“, napsal Bělobrádek, že to od něj byl humor. A že jen idiot nechápe, co je smajlík. Je pěkné vidět, jak se mladší politik úspěšně učí výrazivu od matadorů, kteří se dokážou postavit na obě nohy.

Je to prkotina, která nestojí za řeč? Pro muslimy, v jejichž učení stojí, že je pes nečisté zvíře, bezpochyby ano. Stejně tak pro ty Čechy, kteří mají ke zvířatům vztah jako k užitkové vodě. Bělobrádek coby křesťan ovšem obdržel v diskusi také citát z knihy Kazatel: „Lidi i zvířata čeká stejný osud – jeden umírá tak jako druhý, všichni dýchají stejný vzduch. Člověk zvířata ničím nepřevyšuje, všechno je marnost!“ Pro nevěřící je zde jiný pěkný výrok připisovaný Romainu Rollandovi: „Čím více poznávám lidi, tím více miluji psy.“

Proč to všechno rozebírám? Z prostého, leč důležitého důvodu. Spousta lidí reagujících na Bělobrádkovu pasáž o zvířatech, která neumírají, nejedí a ani nekakají, dodávala, že jeho stranu KDU-ČSL kvůli tomuto nelidskému, necitlivému chování předsedy, a také kvůli Jiřímu Čunkovi ze stejné kóje, volit nebudou. Lidovcům tedy zbudou jen ti, kteří stejně jako jejich vedení vyznávají ideologii „krve a půdy“. Liberály od sebe bravurně odpudili.

A teď vám něco povím. Je to kampaň a účelovka. A má v tom prsty Kalousek. Už zase.

Liberální voliče totiž nevyhánějí jen lidovci. ANO opustili pod hlubokým dojmem kousků Andreje Babiše před drahnou dobou. Stejným směrem úspěšně vyvíjí úsilí ČSSD, kde volební lídr Lubomír Zaorálek stačil označit podnikatele za zloduchy, pochlubil se, že házel lopatou, a prohlásil golf za sport pro kapitalisty. V ODS na tomto poli působí Václav Klaus ml.

Liberální volič bloudí, hledá a stále naráží už jen na Miroslava Kalouska v rouše beránčím. Jeho agenti v jednotlivých stranách, to jsou pane jedničky!