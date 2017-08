„Jan Farský (celostátní lídr STAN) si nedokáže spolupráci s Babišem představit. To vzhledem k jeho věku a ideálům chápu, ale já bych chtěl být v roli mentora, který ho naučí si možnost spolupráce s Babišem představit.“ To říká nová akvizice osamostatněných Starostů a nezávislých, miliardář Dalibor Dědek zde.

Takže ještě jednou, pro jistotu. Jan Farský je proti povolební spolupráce STANu s Babišem. Dalibor Dědek jsou peníze a další peníze slibuje. STAN peníze potřebuje. Dědka tedy taky. Dědek ale chce mentorsky (nebo spíš sponzorsky?) přesvědčit Farského, aby se naučil nedělat si starosti a mít rád Babiše. Je to takový dr. Divnodědek. Protože, vážení, věk a ideály jsou krásná a přepychová věc, ale prachy, prachy si za ně nekoupíš.

Vypadá to celé jako položení Babišova kukaččího vajíčka do STANu. Že jde o pilnou žežuličku, se můžeme dovtípit z dalších náznaků. K ovládnutí stromů jako firmy potřebuje partnery. A lépe solidní ptáky, ne rudé nebo hnědé. Starostové a nezávislí nejsou k zahození – co když se nakonec do Sněmovny dostanou. Z těch jistých by nakonec vystačili oranžoví plus ti, kterým lidové názvosloví neprávem připisuje černý zadeček. Jak to vypadá v jejich hnízdech?

U sociálních demokratů dávno hlasitě zpívá Jiří Zimola, pro něhož je ANO něco jako fotbalová Barcelona čili vrchol politického umění. V Babišově vládě by se stal ministrem, kdyby dostal nabídku zde. Dokud ale vládl v ČSSD Bohuslav Sobotka, nepřicházelo povolební angažmá oranžových jako mladších partnerů ANO ve vládě vůbec v úvahu. Jenže Sobotku straničtí přátelé odešli. Volebním lídrem je Lubomír Zaorálek. Ten naopak podřízenost ČSSD Babišovi v případné povolební vládě nevylučuje. Dvě vajíčka jednou ranou!

Z dalšího hnízda to jistí Jiří Čunek zde. Jelikož se pro hejtmana asi nehodí, aby byl považován za vejce, použil jinou terminologii: Babiš je prý jeho, Čunkovým agentem v ANO. Že sem tahal zrovna toho agenta… Předseda Pavel Bělobrádek se sice rozčilil, že Čunek rád mluví o věcech, kterým nerozumí, a že ho většina lidí nebere vážně. Ale kdoví, koho budou brát lidovci vážně, pokud se strana do Sněmovny sice dostane, jenže s odřenýma ušima. Třeba sáhnou po staré konzervě.

Bez identifikovatelných kukaččích vajíček je TOP 09, která Babiše rázně odmítá, a v ODS vylučuje účast ve vládě ANO předseda Petr Fiala.

Ale jinak na předvolební otázku: „Žežuličko, kde jsi byla, žes tak dlouho nekukala?“ se rýsuje odpověď: „Nekukala, nekukala, zato jsem si zamakala.“