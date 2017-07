O přestávkách vysílání Wimbledonu se promítají reklamy na firmy, které se zabývají spojovacím materiálem. Asi to bude jen náhoda a nemá to nic společného s tendencí v české politice, kdy se strany různě spojují před sněmovními volbami.

Týká se to lidovců a STAN, TOP 09 a Liberálně ekologické strany (LES). Posledně jmenovaná strana má předsedu Martina Bursíka, první místopředsedkyni Olgu Sommerovou, na fotce na webové stránce najdete rovněž Kateřinu Jacques.

Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek dnes oznámil, že se jeho strana s LESem spojí tak, že bude mít na kandidátkách její zástupce, na (snad) volitelném místě Olgu Sommerovou. Zpráva o tomto spojenectví ale vyšla už včera a první reakce, i od voličů topky, byly různorodé. Pokud to někomu z nich vadilo, pak kvůli jménům Bursík a Jacques. Topáci se ale dušují, že ti se na kandidátkách neobjeví.

Druhý, vážnější příběh politického spojovacího materiálu se odehrává uvnitř útvaru, kterému se říká LIDOSTAN. Narůstají zatím nepotvrzené informace, že je tato volební koalice krůček od eutanazie. Když tyto zvěsti nikdo nechce oficiálně stvrdit, musíme o nich mluvit jako o spekulacích. Ale stejně tak to bylo s nepotvrzovanými úniky o chystaném odchodu Bohuslava Sobotky z čela ČSSD před několika týdny. Jen tak ze vzduchu podobné zprávy nevznikají.

Údajně se o osudu LIDOSTANU rozhodne začátkem příštího týdne. Do té doby je tady značný rozdíl ve způsobu spojování, které předvádějí lidovci a TOP 09. Mám-li si pohrát se slovy, topka do lesa zavolala, počkala, co se ozve, zvážila to a pak pozvala lesní bytosti jako hosty. Jakou přidanou hodnotu si od toho slibuje, ví jen vedení. Zásadní je, že se přitom nevytváří volební koalice a TOP 09 s nepatrnou lesní vůní bude muset překonat jen pětiprocentní práh pro vstup do Sněmovny.

LIDOSTAN v přetrvávající podobě musí ovšem zdolat desetiprocentní hranici. Průzkumy volebních preferencí ale shodně tvrdí, že se na tomto poli volební koalici zatím nedaří. Doposud se oba předsedové, Pavel Bělobrádek a Petr Gazdík, tvářili chlapácky, jako že to s jejich rozhodnutím nehne. Jenže pokud by se to změnilo a do voleb šli jen lidovci s lidmi od STAN na kandidátkách, bylo by to politicky pochopitelné. A Filip Renč by mohl natočit klip, kde by se to vysvětlilo.

Lidovci vědí, že jde nejen o charakter státu po těchto volbách, ale i o jejich vlastní osud. Za branami Sněmovny zůstat nechtějí. A kdyby zůstali, slavil by Andrej Babiš, jehož síla by vzrostla.