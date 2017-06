ČSSD zvolila nového volebního lídra, Lubomíra Zaorálka. Hned byl verbálně aktivní. Zároveň je v politice tak dlouho, že pro jeho pochopení lze použít minulosti. To pochopení je podle mého názoru nutné, jde o lídra velké strany. Připomeňme si pár věcí o Lubomíru Zaorálkovi. V uvozovkách budou přímé citace.

Základem je pro něj vědomí, že „léta 2017 a 2018 budou pro Českou republiku klíčová. Tady se po všech těch volbách bude rozhodovat o tom, kam budeme patřit“. ČSSD by v tom měla hrát významnou roli. Ale nehrála: „Jsem měl pocit, že nedomýšlíme to, že věci, které říkáme, nemají šanci u lidí, kteří nás volí, být pochopeny, takže já teď ... prostě mám za úkol dokázat, že tohle dopovězení jsem schopen provést lépe.“

Ke komu bude mluvit? Kdysi jako intelektuál byl schopen přitáhnout i vzdělanější a mladší. Tuto skupinu ovšem ČSSD po loňských krajských volbách odřízla. Ale Zaorálek v sedmdesátých letech pracoval na stavbách ve společnosti bývalých vězňů, ochutnal dokonce, ač nerad, i psa, aby netrhal partu. Z té doby si odnesl přesvědčení: „Neměli bychom pohrdat ani hloupými, jen hledat způsob, jak jejich hloupost minimalizovat.“

Kvůli politickým postojům svého otce se tehdy nedostal na VŠ. Nahazoval fasády, stavěl krby a s ostatními pil z velkého kbelíku horkou vodu s rumem a cukrem. Měl své první velké vítězství v pokeru, když psychologickou fintou napálil zkušené spoluhráče: „Tvářil jsem se, že mám, na co nemám, oni to vzdali, a když potom viděli moje karty, chtěli mě zabít.“

Vyprávěl také, jak přijel do Radslavic, kde Zaorálci žijí už 360 let, aby promluvil k občanům. Poznala ho nejdřív náhodná paní, a pak v sále seděli bratranci a sestřenice a čekali, co jim bude povídat. „Celkem nikdo mi nerozuměl, ale byl jsem jejich.“

Nebyl by to špatný model pro volebního lídra, jen doba a místo se mezitím změnily. Roli toho, jemuž nerozumějí, ale je jejich, obsadil na jedné úrovni Miloš Zeman, na jiné zas Andrej Babiš. A místo bratranců a sestřenic sedí v sále celá republika.

Zaorálek jede jako motorová myš. Babiš ale, mám-li zůstat u tohoto přirovnání, jako motorová krysa. Zaorálek se dušuje: „Mám plán napsat zásadní shrnutí toho, co nabízíme, a podepíšu to svou rukou a svou krví!“ Babiš si vystačí s prachy a koblihami a taky s brnkáním na poddanské struny v duších stoupenců. Pro ně je zatím věrohodnější šaramantní miliardář než zběhlý intelektuál. Ale samozřejmě se ještě nestřetli muž proti muži.