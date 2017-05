Poslední kolo nejnovější české politické šaškárny se odehrálo, když prezident sezval lídry koaličních stran do Liberce, aby s nimi údajně řešení krize projednal. „Čirou náhodou“ právě v okamžiku, kdy Sobotka už odlétal na plánovanou cestu do Lucemburska. Ještě že Hrad nepředstíral, že je prezident udiven Sobotkovou nepřítomností, stejně jako předstíral minulý týden, že Sobotka nese na Hrad demisi.

Na veřejnost se nyní postupně dostávají informace o prezidentově „iniciativě“. Ukazuje se, že místo toho, aby prezident jednoduše udělal to, co po něm žádá ústava, tedy vyhověl bez velkých prodlev premiérovu návrhu na odvolání ministra Babiše, přišel se dvěma novými nápady.

Jedním byl návrh na rychlé předčasné volby, druhým pak návrh, že Babiše odvolá, ale pod podmínkou, že z vlády odejde i Sobotka. Návrh na předčasné volby okamžitě narazil, takže se o něm ani nediskutovalo.

Pokud jde o údajnou ochotu odvolat Babiše, jestliže z vlády též odejde Sobotka, nabízí se otázka, zda si z nás prezident už opravdu nedělá jen legraci. Vždyť to je přesně ten návrh, který původně chtěl předložit na Hradě Sobotka, když navrhl demisi vlády. A byl to prezident, kdo tento scénář zmařil tím, že začal veřejně mluvit o tom, že Sobotkovu demisi v rozporu s ústavou považuje jen za demisi premiéra, nikoliv celé vlády.

Chce nám svým novým návrhem Zeman sdělit, že si to rozmyslel, a že tedy, když mluví o současném odchodu Babiše a Sobotky z vlády, je nyní srozuměn s tím, že by nejprve musela padnout celá vláda, načež by prezident pověřil nového premiéra, ať sestaví jinou, ale bez Babiše?

Proč by měl ale Sobotka Zemanovi věřit, že tentokrát v případě demise bude postupovat podle ústavy, a odvolá tedy celou vládu? Navíc, proč by to Sobotka dělal, když dobře ví, že kdyby nyní žádost o odvolání Babiše stáhl a znovu podal demisi, kterou už jednou téměř podal, jeho přemetům v celé krizi by opravdu už nikdo nerozuměl?

Sobotka od nešťastné frašky na Hradě hraje s odkrytými kartami. Požaduje odvolání Babiše, a pokud prezident své ústavní povinnosti nedostojí, půjde k Ústavnímu soudu. Jeho pozice zní, že Zeman si nemá co klást jakékoliv podmínky.

To pochopil už i Zeman, který nyní tvrdí, že by ÚS měl rozhodnout a on se pak bude jeho rozhodnutím řídit. Jelikož je ustanovení ústavy o odvolávání ministrů naprosto jednoznačné, hraje Zeman jen o čas a zachování tváře. Prostě šaškárna.