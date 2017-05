Zášť, která prezidenta pohání vůči lidem, kteří se mu v minulosti nějak postavili, je téměř patologická. Zinscenovat byzantské představení, v němž hraje, že přijímá od premiéra demisi, k čemuž nechá oficiálně připravit hradní sál, zatímco je každému jasné, že jde jen o přetvářku, opravdu patří někam na východ od západních demokracií.

Je docela jisté, že televizní záběry prezidenta ukazujícího svojí holí premiérovi, kam se má postavit, jakož i komentáře o bizarní podstatě celé přestřelky, rozhodně nepomohou obrazu České republiky v evropských zemích na západ od nás. Česká republika bude vypadat jako ty země, z nichž si u nás mnoho lidí rádo dělá legraci, když vidí v televizních záběrech, jak se tam kupříkladu perou poslanci.

Zeman přitom mohl Sobotkově změně rozhodnutí předejít, a demise se mohla řádně odehrát, jak bylo původně oznámeno, kdyby se z Hradu nezačaly šířit zvěsti, že prezident bude demisi v rozporu s ústavními zvyklostmi interpretovat tak, že rezignuje pouze premiér, zatímco kabinet zůstane. Není divu, že se Sobotka nechtěl nechat chytit do pasti, která by způsobila vedle vládní krize ještě krizi ústavní, protože je docela jisté, že taková interpretace demise ze strany prezidenta by skončila u Ústavního soudu.

Je skandální, že prezident, který rozehrává takové hry s cílem ponížit premiéra, se přitom vůbec nevyjádří k meritu celé věci. Tedy, že Sobotka chce podat demisi, protože má ve vládě jako místopředsedu a ministra financí člověka, spojeného v poslední době s nejrůznějšími závažnými podezřeními. A že by premiér možná nemusel podávat demisi celé vlády, kdyby ho prezident ujistil, že v souladu s duchem ústavy Andreje Babiše na návrh premiéra bez odkladů odvolá, pokud o to premiér požádá.

Jenže prezident je Babišovým spojencem, jeho znovuzvolení do jisté míry závisí na podpoře Babiše. Takže raději neřekne vůbec nic k meritu věci, kterým jsou podezření, že ministrem financí České republiky je daňový podvodník, zatímco udělá všechno proto, aby znemožnil představitele své bývalé strany, kteří na rizika spojená s dalším působením Babiše ve vládě upozorňují.

Víme samozřejmě, že ČSSD neútočí na Babiše jen z morálních důvodů. Jde jí o preference před říjnovými volbami do Sněmovny stejně, jako jde Zemanovi o vlastní preference před prezidentskými volbami v lednu 2018. Nicméně ve slušnějších demokraciích existují určité meze kultury, které u nás prezident opakovaně porušuje.

Politické strany by si neměly nechat takové chování Zemana líbit, jinak se mu opravdu podaří neformálně přepsat ústavu v jejich neprospěch. To, co provádí Zeman Sobotkovi, by neměly tolerovat. Měly by dát jasně najevo, že pokud nebude prezident postupovat v souladu s ústavou a nebude dodržovat určité minimu slušného chování, spojí se proti němu napříč politickým spektrem.