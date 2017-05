Opustit funkci ministra financí uprostřed sílících kontroverzí, které se týkají nákupu jednokorunových dluhopisů i některých dalších finančních transakcí spojených s firmou Agrofert, by šest měsíců před volbami otevřelo možnost, že do funkce ministra financí nastoupí někdo jiný, kupříkladu člen sociální demokracie, kdo by začal vyvíjet tlak na Finanční správu, aby Babišovy finanční machinace plně vyšetřila.

I na samotném ministerstvu byly NKÚ odhaleny účetní nesrovnalosti ve výši 100 miliard korun. Dokud je Babiš ministrem, může taková obvinění odmítat jako politicky motivovaná, popřípadě jako založená na mylných zjištěních. Nový ministr, zejména pokud by byl z jiné strany, by naopak měl dozajista zájem, aby se případné nesrovnalosti dostaly co nejrychleji na veřejnost.

Babiš tedy rezignovat sám od sebe nebude. Byl by to možná ochotný udělat, kdyby dostal záruku, že místo něj bude do funkce ministra financí až do konce mandátu současné vlády jmenován jiný politik ANO, jemuž Babiš dostatečně důvěřuje. Třeba Jaroslav Faltýnek.

Jenže Sobotka může Babišovi takovou záruku jen těžko poskytnout, protože by tak negoval jeden ze zásadních důvodů pro případné odvolání Babiše. Tedy již zmíněné jmenování nového ministra, který se pustí s plnou vervou do vyšetřování Babišových aktivit na ministerstvu i v Agrofertu.

Sám Babiš nejprve prohlásil, že pokud by ho Sobotka odvolal, bude to znamenat konec vládní koalice. Pak ale prohlásil, že ANO by mohlo možná pokračovat ve vládě i bez něj. Zřejmě si uvědomil, že konec vládní koalice nemusí podle ústavy znamenat nutně také konec vlády, protože premiér by jednoduše mohl ministerské posty, které v současnosti má ANO, obsadit sociálními demokraty a lidovci.

Přinejmenším ODS a TOP 09 by přitom dvoučlennou menšinovou vládu nejspíš klidně až do voleb podporovaly už jen kvůli možnosti, že by tak mohly vyplout na povrch nové skutečnosti týkající se Babišových finančních aktivit.

I z toho důvodu je ovšem jasné, že prezident Zeman udělá vše pro to, aby odvolání Babiše zmařil. Na jeho diskreditaci nemá zájem. Pokud by Sobotka navrhl odvolání Babiše, bude se hrát hra o to, jak zabránit rychlému jmenování nového ministra a jak zároveň vykreslovat Babiše jako mučedníka. Taková hra může za určitých okolností trvat až do voleb.

Dokud Babiš ministrem zůstane, i třeba jen formálně (tedy tak, že prezident bude týdny či měsíce prodlužovat jeho odvolání), bude pro Sobotku a ČSSD těžké využít kontrolní mechanismy ministerstva financí k diskreditaci Babiše. A „Chovancova policie“, jak se o policii, která se začala zajímat o některé aktivity Agrofertu, pohrdlivě vyjádřil Babiš, už z podstaty věci nemůže pracovat tak rychle, jak by mohly případně pracovat kontrolní orgány ministerstva financí, pokud by ministerstvo neovládal Babiš. Čeká nás nejspíš docela napínavá šachová hra.