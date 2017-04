Od rána si lidé na síti všímají této reportáže na Seznamu. ZDE Je jako ponor do seriálů o mafii, s tím rozdílem, že jde o Česko a o reálné lidi. Bohužel včetně těch, kteří odešli ze světa v důsledku obchodu s Andrejem Babišem, nebo ze stejného důvodu očekávají, že je přejede náklaďák.

Babišův postup v politice je následující: slíbí, pak odvolá. Naposledy popřel vlastní slova, že do říjnových voleb půjde z posledního místa kandidátky. ZDE

Řízení úřadu jako rodinné firmy už vyzkoušel na ministerstvu financí. Výsledek? Nesrovnalosti ve výši více než 100 miliard korun. ZDE

Koncert nedůvěryhodnosti hraje Babiš společně s prezidentem Milošem Zemanem. Hlava státu také proslula výroky, které popisují skutečnost tak, jak se nestala. Za všechny nejčerstvější ukázka: Zeman do Bílého domu za Donaldem Trumpem v době, kterou předtím slavnostně vyhlásil jako okamžik svého zahraničněpolitického triumfu, nepojede. Trump na něj nemá čas. Podle Hradu prý kvůli napětí kolem KLDR. Ale tureckého prezidenta Erdogana přijme. Zeman přijde na řadu, jestli vůbec, někdy jindy. Pokud do toho samozřejmě nevlítne nějaká viróza.

Tito dva zjevně podivní politici se ale těší velké oblibě značné části voličské veřejnosti. Jak lze tento jev vysvětlit?

Zeman a Babiš získávají body stejnou cestou, coby tzv. muži pevné ruky. Zeman slibuje, že zajistí, aby přes české hranice nepřišlo nebezpečí v podobě blíže neurčených cizinců, kteří podle něj zavedou právo šaría a zničí vše, čím lid přirozeně žije. Promlouvá k divákům, kteří se nacházejí ve stavu omámení a zmatku. Jinak by si všimli, že prezidentův slib, že půjde bránit hranice sám s kvérem v ruce a s ním přijdou hasiči, je tragikomický. Ale tyto voliče nenapadne, že pozorují plané řečnění. Jsou totiž omráčeni strachem, který Zeman umně přiživuje a slibuje, že bude jejich zachránce.

Babiš kudy chodí, šíří zášť proti jiným politikům včetně vlastních vládních partnerů. Slibuje, že ve státě jako jeho rodinné firmě bude líp, protože to prostě zařídí, a rozdává koblihy. Lidským bytostem zcepenělým strachem ze světa, který nechápou, ale vinu za to vždy dávají jiným, se to velmi zamlouvá.

A jestli kvůli Babišovým metodám někdo spáchal sebevraždu, tak oni to přece nebudou, protože se do ničeho zásadně nepletou. Mimo jiné taky proto, že teď už mají strach i ze samotného Babiše. To odpovídá jejich představě o životě, kde silnější požírá slabšího. Budou ho volit, protože je vůdce.

My ostatní bychom si měli všímat nejen vůdce, ale i jeho jedovatého šedého vojska.