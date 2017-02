Bohuslav Sobotka dosáhl dílčího, ale poměrně významného vítězství. Po celou dobu vládnutí této koalice musel oprávněně poslouchat, že jeho osobně i ČSSD zastiňuje Andrej Babiš svou rétorikou, která sice co do složitosti patří do mateřské školy, ale o to víc na voliče působí.

Od výroku, že Babiš stát o… svými triky s dluhopisy Agrofertu, se však Sobotkovi daří nastolovat témata, o kterých se mluví. Dříve rozevlátý šéf financí a ANO kontruje už pouze vybledlým „kňů“, které nemá potřebný říz. Sobotka naopak nabírá obrátky – a vrcholu zatím dosáhl v debatě o změně daní.

Dnes rozjela ČSSD další předvolební kolotoč. Jde o „Projekt Česko 20+, který má za cíl najít směr pozitivního vývoje České republiky v klíčových oblastech života v příštích 20 letech“. Kde chcete, aby byla Česká republika ode dneška za dvacet let? Jak by měla vypadat Česká republika, ve které budou žít vaše děti? Jak by měla vypadat Česká republika, ve které budete žít vy? Na tyto tři základní otázky bude projekt Česko 20+ hledat odpovědi, uvádějí sociální demokraté. Chystají veřejná setkání Sobotky, představitelů ČSSD a odborníků s občany na různých místech celé České republiky.

Legitimní kampaň, razantně započatá jízda, dá se říct k formální stránce věci. Ale jde hlavně o obsah. Kdo přijde za Sobotkou a bude mu sdělovat své obavy a případná přání, co má jeho strana zařídit? Šéf ČSSD se bezpochyby dozví, co občané chtějí, ale jak velká část společnosti to bude a co lze od ní očekávat?

Lidé s vyšším vzděláním a vyššími příjmy se těchto akcí zúčastní stěží. Nebo přijdou protestovat. Sobotka, dokonce k překvapení části spolustraníků, jim svými daňovými návrhy vzkázal, že jsou pro něj a ČSSD obtížný hmyz, který je holt třeba snášet, protože státu přináší peníze v podobě daní. V každém případě jejich názory se řídit nebude.

Sobotka zakládá svou pozici na tom, že chce zlepšit situaci drtivé většiny zaměstnanců v Česku. Ale co například s 30 procenty zaměstnanců, kteří daně z příjmu stejně neplatí? ZDE

Jejich poměry se nijak změnit nemohou. Zato mohou získat pocit, že jim premiér potvrdil jejich věčné podezření, že ti vzdělanější a lépe hodnocení jsou ve skutečnosti paraziti, které je třeba zdanit, až zčernají (a ještě lépe rozkulačit).

Na konci akce Česko 20+ může tak být představa o budoucnosti země, která by vypadala jako velké socialistické, později mírně upravené sídliště. To se dá dobře představit. Ostatně sám na jednom takovém sídlišti bydlím.