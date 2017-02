Po včerejších televizních debatách je z reakcí části společnosti zjevné, že mýtus o čistém Andreji Babišovi pro ni padl definitivně. Vydatně k tomu přispěla oponentura europoslance a bývalého viceguvernéra ČNB Luďka Niedermayera v Otázkách Václava Moravce. Babišův výkřik, že Niedemayer financím nerozumí, dojem jeho bezradnosti tváří v tvář odborníkovi jen zabetonoval.

Odkaz na webu ČT lze snadno najít, podle mě to stojí za zhlédnutí. Niedermayer rozebírá ekonomickou stránku problému, a jak později napsal, má za to, že „specializovaný finanční úřad pro velké firmy nezapomene na svého ‚klienta‘ Babiše – a jeho třímiliardovou ‚emisi‘. A posoudí ji nezávisle.“ I když… Jak budou podřízení prošetřovat nadřízeného?

Europoslanec ale zdůraznil věc, které rozumí i finanční negramot: „Váš problém podle mého názoru je v oblasti etické, protože není pravda, že vy jste tyto dluhopisy kupoval v době, kdy jste nebyl v politice.“ Jak jinými slovy vysvětlil Babišovo počínání týž den na Primě premiér Bohuslav Sobotka: „On zřejmě přinutil Agrofert, aby vydal dluhopisy, koupil si dluhopisy a ty dluhopisy korunové byly zrovna v tom daném roce osvobozeny od daně – to znamená, že on z těch úroků, které inkasuje, neplatí daň. A v tom právě spočívá ten daňový trik.“

Premiér označil Babiše za pokrytce, protože jako ministr zároveň sedí na státní pokladně a tváří se, že střeží každou korunu výdajů. Sobě milovanému však bez zaváhání ušetřil malilinkou domů: jak včera přiznal, nějakých 52 miliónů korun českých. Niedermayer odhadoval Babišův zisk na menší částku a i u té poznamenal: „To je půlka velkého domova důchodců ročně.“ – „Ale prosím vás, pro mě skutečně 52 miliónů korun nehraje roli“ (Andrej Babiš). Tento pakatel prostě dá na charitu.

Pro tu část společnosti, kterou jsem již zmínil, je obraz jasný: takto se chová klasický parvenu zde. Frankofil Babiš tento pojem musí znát. Jak ale vysvětlit přilnavost těch lidí, kteří podle Babišova chování jsou pod jeho rozlišovací schopnosti, protože 52 miliónů viděli jen v tklivém snu (s výjimkou voleb, kdy je potřebuje jako hlasující jednotky)?

Jsou zmateni pod náporem měnícího se světa a bojí se. Ale to jsou i jiní voliči, a přitom hledají skutečné politiky a strany, kteří by jim měli pomoci. Babišovi příznivci nejspíše prostě vidí život jako arénu, kde jednotlivci nedělají nic jiného, než čekají na vhodnou chvíli, aby někoho mohli o… však víte co. A Babiš je v této disciplíně nesporný šampión. Všemi směry. Včetně vlastního hnutí. Svědectví zde.