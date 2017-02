V oblasti kybernetické bezpečnosti „jsme měli experty, dokonce ještě za socialismu, ještě kdy to bylo v zárodečném stavu, takže na tohle navazujeme, to držíme stejně jako naše chemické vojsko a je to jedna z věcí, kterou já chápu jako naši, prostě tady my nespíme a jsme dokonce v předstihu“.

To je citace ani ne měsíc starých slov ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka. V tu chvíli rejdili v jeho elektronické poště i na dalších citlivých ministerských adresách hackeři. Teď je z toho průšvih. zde

Česko je ohroženo jako důvěryhodný člen NATO v situaci hybridní války Ruska proti zemím Aliance. Zaorálek naznačil, že za hackerským útokem Rusko být může. Bondovka se jmenovala From Russia With Love. Nově je to From Russia With Hack.

Špatná zpráva pro lidi na straně Západu. Výborná pro lidi na straně Ruska. Do zlehčování tohoto útoku se okamžitě pustil ten, jehož novinář Dmitrij Smirnov, patřící do skupiny žurnalistů doprovázejících Putina, kdysi nadšeně nazval „náš člověk“.

Miloš Zeman včera sdělil, že „ty žvásty o nejrůznějších kybernetických útocích jsou tak trochu móda“. Odhadl to na akci úředníků, kteří potřebují ze státu vytřískat další zaměstnance a peníze. zde A dodal, že „nejsme objektem extrémního zájmu velmocí“.

Takže BIS lže? Ve své zprávě varuje, že v oblasti státem řízené či podporované kybernetické špionáže představují nejzávažnější hrozby pro ČR Ruská federace a Čínská lidová republika. Dále píše: „BIS v této oblasti získala v roce 2015 informace o možných tuzemských obětech nové vlny ruské kyberšpionážní kampaně. Na seznamu možných terčů byla i dvě česká ministerstva.“ zde

Při pohledu na prezidenta, který se snaží zadupat do země informace vlastní zpravodajské služby o nebezpečí přicházejícím ze státu, jehož vládce nedávno prohlásil za svého přítele, by člověka v lepším případě napadlo: „Neumí čésky!“ Ale v tom asi nebude.

Spíše plní přání spoluobčanů, kteří si myslí, že s Ruskem by to bylo lepší než s NATO. Proč ne. Stačí nakouknout do oficiálních ruských zdrojů. Rusko je například na třetím místě ve světě. Ovšem co se týče množství vražd na hlavu, uvádí Generální prokuratura RF.

Podle oficiálních údajů Ruského statistického úřadu opustilo zemi v období mezi lety 1989 a 2015 přibližně 4,5 miliónu lidí. Autoři studie Výboru občanských iniciativ uvádějí, že počínaje rokem 2013 ročně emigruje z Ruska 120–150 tisíc lidí.

Místo pro nadšence z ciziny uvolněno.