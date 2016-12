Noc na čtvrtek byla nejdelší. To je ten zlom, po kterém bude světla přibývat. A pak se stane prvním příslibem, že bude líp… Ne, to jsem nechtěl. Tak tedy prvním příslibem, že bude více světla, je vánoční stromeček a dárky pod ním.

Také se blíží konec roku, který symbolicky leží za předělem té nejdelší noci. Z novoročních předsevzetí, jak si život zlepšit, si kdekdo dělá legraci, ale není špatné si něco slíbit a pak to třeba i dodržet. To může být zkouška vůle. Někdo ji udělá a má z toho dobrý pocit. Jiný zas neobstojí. Když je soudný, bude nadávat spíš sám sobě než jiným.

A přesto je tady početná skupina lidí, kteří zprostředkovaně naše životy ovlivňují, protože byli zvoleni. Politici chod věcí v zemi vždycky určují. Naposledy to bylo vidět nejen na bouřlivých reakcích, které následovaly po spuštění EET. Ale také na tom, že v některých malých obcích a vesnicích přestaly fungovat hospody. Bylo to přímé ovlivnění života politiky, kteří EET odhlasovali.

Ten, který s tímto nápadem přišel a už se přestal označovat za nepolitika, by rád, aspoň podle fotky na facebookovém profilu, vypadal jako Ernest Hemingway. Náš Hemingway sice nepovažuje za své základní palivo whisky, ukázal ovšem, že mu není nic lidského cizí, když chodí do hospod a také veřejně močí. Ale do pisoáru.

Je tady však maník, který mu nevoní, protože se s ním po x letech vládní spolupráce chce prát zde. Babiš ale ví, komu má říct ta správná slova nad tlačenkou. Sobotka se osmělí na Zemana vystřelit leda z prstu zde. Zato Zeman, když dostal dotaz, co je nejlepší na odstranění premiéra, nejdříve zmínil a pak i potěžkal jinou zbraň zde.

Pěkná vánoční pohádka, není-liž pravda? Kdo je v ní čert a kdo anděl, ať si určí každý sám podle toho, co v životě vyznává. I když v politice nejsou andělé možní z definice, protože je veskrze lidskou záležitostí.

Pro mě jsou tyto Oči poslední v roce, proto bych chtěl každému dobrému člověku popřát nejen hezké vánoční svátky, ale také všechno nejlepší v novém roce 2017. Jak poznám, jestli je člověk dobrý? Jednoduše. Nepřeje nic zlého jiným, neužírá se závistí, malostí a není jako kyselina, která jenom ničí či škodí. Naštěstí existují způsoby, jak tyto kalné potoky nasměrovat, kam patří.

Bylo by fajn, kdyby se podobné novoroční předsevzetí naplnilo i v politice.