I když lze rozumět tomu, že Trump chce svým voličům ukázat, jak slíbil během kampaně, že skutečně takříkajíc provětrá poněkud zatuchlé koridory moci ve Washingtonu, nemusí se mu tento postup vyplatit. Mocný senátor a bývalý prezidentský kandidát John McCain se postavil do čela skupiny republikánů, která požaduje, aby se řádně vyšetřila možnost, že Rusko se s pomocí hackerských útoků pokusilo ovlivnit prezidentské volby ve prospěch Trumpa.

Ten reagoval útokem na americké tajné služby, zejména CIA. To ovšem jen posílí odhodlání McCainovy skupiny mu vzdorovat.

Vezmeme-li v úvahu, že v Senátu mají republikáni momentálně jen křehkou většinu, a že demokrati se budou hned po Trumpově nástupu do funkce pokoušet zablokovat některé jeho nominace do vládních pozic, stačí, aby se na stranu demokratů postavili tři čtyři republikánští senátoři.

Trump by se tak mohl snadno dostat do situace, kdy bude mít nejen velké problémy s potvrzením svého kabinetu, ale kdy Senát může blokovat i jeho různé legislativní návrhy. Jak víme z druhého období vlády Baracka Obamy, kdy měl proti sobě republikánské většiny v obou komorách Kongresu, může být prezident bez podpory Kongresu v podstatě paralyzován v zásadních věcech.

Trump by se sice mohl pokusit obejít opozici vůči sobě vydáváním prezidentských dekretů, jenže i většina takových rozhodnutí potřebuje pozdější schválení Kongresu. A pokud by se pokoušel vládnout bez Kongresu příliš ostentativně, může mu hrozit impeachment, tedy proces odvolání z funkce.

Bude tedy zajímavé sledovat, zda Trump nakonec najde nějakou shodu i s rebelujícími republikánskými zákonodárci. Ve vlastním zájmu by měl, protože pokud přijdou například s návrhem na jeho odvoláni z funkce demokraté, bude to hned smeteno ze stolu jako partajničení. Pokud by tak učinila republikánská skupinka kolem McCaina, má to zcela jinou váhu.

Americký profesor Allan Lichtman, který používá speciální algoritmus k předpovídání toho, kdo vyhraje prezidentské volby, se nemýlil více než 30 let ještě před zvolením Trumpa, jehož vítězství nakonec předpověděl po jistém váhání taky. Nyní Lichtman ale předpověděl, že Trump svůj mandát nedokončí. Podle něj bude z funkce odvolán. Nechme se překvapit.