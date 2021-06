Zemřel Shakespeare. Smrt prvního očkovaného muže zmátla televizní moderátorku

„Jak víme, je to jeden z nejdůležitějších anglických spisovatelů – pro mě osobně maestro. Byl to první muž, který dostal vakcínu proti koronaviru, nyní v Anglii zemřel ve věku 81 let,“ uvedla Novilloová.

Zpráva se pochopitelně stala hitem sociálních médií, a tak moderátorka ihned přispěchala s vysvětlením. „Jsem si jistá, že v následujících hodinách tu reportáž uvidíte. Věděla jsem, co říkám, vždycky to vím. Ale vyjádřila jsem se špatně, vynechala jsem tečku, čárku, pár závorek,“ vysvětlila moderátorka, proč řekla to, co řekla.