Z Viktoriiných vodopádů se stal vlivem sucha potůček

"V předchozích letech, když bylo sucho, tak to nebylo do takovéhle míry. Něco takového tady vidíme poprvé," řekl prodejce turistických suvenýrů, který má obchod v blízkém městě na zambijské straně. Tu se sousedním Zimbabwe spojuje jeden z pouhých čtyř silničních mostů na celém toku Zambezi. "Dotýká se nás to, protože klienti to uvidí na internetu... A už nebudeme mít tolik turistů," dodal.