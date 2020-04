Výrobce filmů pro dospělé pošle hercům vybavení za miliony, aby mohli točit v bezpečí svých domovů

V průběhu března společnosti, které porno produkují, omezily natáčení obsahu pro dospělé. Točit spolu nesměli herci a herečky, kteří spolu zároveň nesdíleli jednu domácnost. Pro řadu aktérů to znamenalo ztrátu příjmů, neboť natáčeli ve studiích a rozhodně ne sami.

Kteří to budou, ještě není jasné, zájemců bude patrně víc a firma si tak bude vybírat. „Vixen hledá spolupráci s rozličnými modely a modelkami v různých formátech, můžou to být páry, spolubydlící, či sólisté. Chceme pracovat s těmi, kdo jsou obeznámeni s naší značkou, sdílí naši vizi a cení si našich idejí o tom, co chtějí zákazníci vidět,“ uvedla společnost.