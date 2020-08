Tříletou dívku na Tchaj-wanu odnesl drak

Málem tragicky dopadl nedělní festival pouštění draků v tchajwanském městě Hsinchu. Tříletá dívka se zamotala do jednoho z látkových draků, který se následně i s ní vznesl až do desetimetrové výšky. Poté, co se dívka chvíli zmítala spolu s drakem ve větru, se rodičům za pomoci ostatních podařilo dítě dostat na zem.